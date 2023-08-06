Нигер: Новая африканская война или всеобщее восстание против Запада

После свержения прозападных властей Нигера вся Африка оказалась на грани войны, которую подстрекает Запад, чтобы не допустить падения неоколональной системы, выстроенной с 60-х годов прошлого века.

Нигер был ключевой страной в геополитической стратегии Франции и США в деле сохранения своего господства в Западной и Центральной Африке, а произошедший военный переворот 26 июля полностью спутал все их планы и грозит настоящей катастрофой в ситуации роста массового народного движения против западных империалистов.

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Поэтому идёт интенсивная подготовка к интервенции, в которой будут использоваться как силы Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС, где сейчас фактических 12 стран после приостановления в ней членства трёх государств, поддержавших народ Нигера), так и французские и американские подразделения, имеющие там свои базы.

Экономическое же удушение этой страны началось сразу же после свержения прозападного режима Мохамеда Базума, а сейчас проявляется в закрытии границ и отключении электроэнергии из соседней Нигерии, которая поставляет 70% электричества.

В столицу мятежной республики Ниамей в среду для оказания давления на военных выехала даже целая делегация во главе с бывшим президентом нигерийского государства генералом Абдулсалами Абубакаром, но на следующий же день улетела обратно, так и не встретившись с арестованным Базумом и руководителем переворота генералом Абдурахаманом Чиани.

При этом другая делегация ЭКОВАС в эти же дни, возглавляемая нигерийским дипломатом Бабаганой Кингибе, отправилась для взаимодействия с лидерами соседних Ливии и Алжира, чтобы не допустить их поддержки Нигера и постараться втянуть их если не в войну, то в кампанию по изоляции этой страны.

В то же время региональные военачальники ЭКОВАС встретились в столице Нигерии Абудже, чтобы обсудить возможность военного вмешательства. Американские издание Observer цитирует военного представителя Нигерии бригадного генерала Тукур Гусау: «Военное решение будет последним вариантом».

«Военный вариант — это самый последний вариант на столе, последнее средство, но мы должны подготовиться к такому повороту событий», — сказал Абдель-Фатау Муса, комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности.

Как пишет британское издание The Guardian, ситуация скатывается сейчас именно к вооруженному противостоянию:

«В связи с тем, что крайний срок ультиматума по восстановлению у власти Базума истекает в воскресенье, лидеры переворота в Нигере, похоже, встали на путь столкновения с бывшими западными покровителями страны и ЭКОВАС, поскольку они разожгли антизападные настроения, чтобы поддержать свои претензии на власть».

А с учётом того, что восставший Нигер поддержали правительства соседних Мали и Буркина-Фасо, заявивших, что вмешательство во внутренние дела этой республики будет равносильно «объявлению войны», то это будет не просто попытка оккупации одной страны, а полномасштабный региональный конфликт с участием десятков держав.

Напомним, что после разрушения СССР и социалистического лагеря состоялась сначала Первая африканская война с участием 26 государств, прошедшая в 1996-1997 годах. Вторая африканская война, с участием уже 27 государств состоялась в 1998-2002 годах. Обе африканские войны привели к 10-15 миллионам жертв, что делает их самыми кровавыми войнами после Второй мировой войны.

Ситуацию подогрела и просьба свергнутого президента Мохамеда Базума к США вмешаться во внутренние политические процессы Нигера ради «восстановления демократии». Это заявление было опубликовано американским таблоидом The Washington Post:

«В трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства права, является единственным способом добиться устойчивого прогресса в борьбе с нищетой и терроризмом. Нигерийский народ никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории».

Это говорит либо о том, что свергнутый президент вовсе не является заложником и не находится в режиме строгой изоляции, как это преподносят те же самые западные СМИ, либо вообще данное обращение было сочинено от начала и до конца в Вашингтоне, чтобы оправдать своё военное вторжение и использовать коалицию ЭКОВАС для фактической оккупации Нигера.

При этом американская и французская марионетка набрасывается на соседние государства Мали и Буркина-Фасо, выступившие против интервенции, и винит их в том, что они «используют преступных российских наемников, таких как группа Вагнера, в ущерб правам и достоинству своего народа». В конце он вообще говорит об угрозе захвата всего региона Россией:

«При открытом приглашении заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через группу Вагнера, чей жестокий терроризм в полной мере проявился на Украине».

То есть Вашингтоном указывается напрямую виновный в лице Москвы, которая якобы дестабилизирует Западную Африку, тогда как к восстаниям и переворотам подтолкнули своей неоколониальной политикой сами страны Запада и сейчас ввергают континент в пучину уже Третьей африканской войны.

В ответ на агрессивные действия ЭКОВАС и ЕС вечером 3 августа Национальный Комитет по спасению родины отозвал пять соглашений о военном сотрудничестве с Францией, потребовав удалить военные базы, где размещено около 1500 французских военнослужащих. Было принято решение об отмене всех сделок с Францией, заключенных в период с 1977 по 2020 год, которое было зачитано по национальному телевидению. Перед этим власти прекратили поставки в бывшую метрополию урана, золота, алмазов и других полезных ископаемых.

Нигер также приостановил вещание французских финансируемых государством международных новостных агентств France 24 и RFI, что было названо Парижем и Брюсселем нарушением демократических прав и свобод граждан этой страны, хотя они сами также заблокировали и закрыли российские СМИ в странах ЕС год назад.

Аль-Джазира в свою очередь распространила сообщение, где говорится о том, что Франция в пятницу отвергла решение нигерских военных отказаться от двусторонних военных пактов, заявив, что только «законное» руководство западноафриканской страны имеет на это право.

«Правовая основа оборонного соглашения Франции с Нигером основана на соглашениях, которые были подписаны с законными властями Нигера», — заявили в министерстве иностранных дел после того, как Национальный комитет спасения родины в Ниамее огласил решение, что отказывается от соглашений о военном сотрудничестве с Парижем.

Фактически это уже начало конфликта, так как французские военные получается отказываются покидать страну и ликвидировать свои базы, что полностью подтверждает прежние обвинения в подготовке вооруженных действий по вмешательству во внутренние дела Нигера. Это при том, что блок ЭКОВАС уже ввел бесполетную зону, приказал закрыть границы, что уже можно назвать приготовлением к интервенции.

При этом очевидно, что это вторжение не будет лёгкой прогулкой, так как офицеры, стоящие за переворотом, заявили, что будут сопротивляться любому иностранному военному вмешательству.

«Любая агрессия или попытка агрессии против государства Нигер приведет к немедленному и необъявленному ответу со стороны сил обороны и безопасности Нигера на одного из членов [блока]», — говорится в заявлении одного из путчистов, зачитанном по национальному телевидению, цитирует другой американский таблоид The New York Times.

По информации издания мятежные военные из Нигера уже вылетели в Мали на этой неделе и встретились там с местной военной верхушкой. Позже представители Национального комитета спасения родины заявили, что они также посетили Буркина-Фасо для выработки общего плана обороны и противодействия оккупантам. Плюс большие массы народа Нигера поддерживают военный переворот и уже готовы с оружием в руках противостоять агрессорам.

При этом в авангарде интервенции и будущего главного фронта против антиколониального восстания оказывается соседняя Нигерия, признаётся французская газета Le Monde. Фактически данную страну и готовят сейчас в качестве главного орудия по свержению пришедших к власти военных в Нигере.

По мнению издания, президент Нигерии Бола Тинубу делает ставку на свое будущее, выдавая себя за главного сторонника возвращения к конституционному порядку, учитывая многочисленные угрозы, нависшие над его страной. И данную роль, отведенную данному прозападному политику, подтверждает Бенджамин Оже, специалист по Нигерии и исследователь Французского института международных отношений (IFRI):

«Нигерия является доминирующей политической и экономической державой в Западной Африке. Она граничит с Нигером, и эти две страны имеют общий язык, хауса, на котором говорят 80 миллионов человек на севере Нигерии и Нигера. Ее новый президент Тинубу пришел к власти 29 мая. Он возглавляет ЭКОВАС меньше месяца. Его инаугурационная речь во главе региональной организации была посвящена, в частности, необходимости положить конец военным переворотам в регионе и установлению демократии на всём континенте».

Правда, как утверждает эксперт, его авторитет, даже с внутриполитической точки зрения, будет зависеть от того, что ему удастся сделать после переворота в Нигере. Если не удастся военным способом ниспровергнуть новый антизападный режим, то это грозит тем, что внутри самой Нигерии может начаться восстание народных масс, недовольных неолиберальной политикой приватизации и ликвидации субсидий на бензин в интересах западных корпораций.

То есть действительно всё висит на волоске, так как в случае провала интервенции, может начаться серия восстаний и переворотов в лояльных еще для США, Франции и ЕС странах, которая окончательно свергнет господство Запада в Африке.