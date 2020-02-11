11.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Нобелевке Алексиевич предлагали стать президентом Белоруссии


Лауреатка нобелевской премии Светлана Алексиевич призналась, что ей предлагали баллотироваться в президенты Белоруссии.

Об этом она сказала на встрече с читателями в Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нет, не собираюсь. Такие идеи ходят в Белоруссии. Но я считаю, что президентство это отдельная профессия. Нельзя так, самодеятельно. Надо быть политиком. Я никогда в политике не участвовала», – кокетничала Алексиевич.

В своем интервью «Радио Свобода Беларусь» она рассыпалась в комплиментах нынешнему президенту Александру Лукашенко, который собирается баллотироваться на шестой срок.

«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко.
Таких сильных лидеров я не нахожу. Это не означает, что я за Лукашенко, но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так», – вздохнула антисоветчица.

Ранее она называла Лукашенко «политическим животным, потерявшим чутье».

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть