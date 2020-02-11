Нобелевке Алексиевич предлагали стать президентом Белоруссии

11.02.2020, Москва, Елена Острякова

Лауреатка нобелевской премии Светлана Алексиевич призналась, что ей предлагали баллотироваться в президенты Белоруссии.

Об этом она сказала на встрече с читателями в Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, не собираюсь. Такие идеи ходят в Белоруссии. Но я считаю, что президентство это отдельная профессия. Нельзя так, самодеятельно. Надо быть политиком. Я никогда в политике не участвовала», – кокетничала Алексиевич.

В своем интервью «Радио Свобода Беларусь» она рассыпалась в комплиментах нынешнему президенту Александру Лукашенко, который собирается баллотироваться на шестой срок.

«Я не знаю, кто бы мог сопротивляться Москве так, как сопротивляется Лукашенко.

Таких сильных лидеров я не нахожу. Это не означает, что я за Лукашенко, но совпали наши интересы и его интересы. Это печально, но это так», – вздохнула антисоветчица.

Ранее она называла Лукашенко «политическим животным, потерявшим чутье».

Алексиевич известна своей поддержкой Украины в конфликте с Россией и осуждением «агрессивного мира Берии, Сталина, Путина и Шойгу».