Новая методичка западников: корень зла уже не Приднестровье, а Гагаузия и молдавская оппозиция

Алексей Логофет.  
15.04.2024 20:41
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Украина


Приднестровье больше не является регионом, дестабилизирующим Молдову. Теперь этим занимается Гагаузия, а Тирасполь хочет стабильности, чтобы администраторы холдинга «Шериф» могла продолжать свой бизнес.

Об этом заявил американский пропагандист румынского происхождения Владимир Сокор, сообщает realitatea.md.

Приднестровье больше не является регионом, дестабилизирующим Молдову. Теперь этим занимается Гагаузия, а Тирасполь хочет...

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По его мнению, визиты молдавских пророссийских партий в Москву будут означать, что Путин хочет усадить их за один стол и найти общего кандидата на президентских выборах, которые состоятся в Молдове в октябре 2024 года.

«Самым большим источником дестабилизации является не Приднестровье. Им стало руководство Гагаузии. В последнее время состоялись визиты пророссийских партий из Республики Молдова в Москву. Один за другим в Москву отправились социалисты, шористы, «Возрождение» и госпожа Гуцул. Все четверо, каждый по отдельности, заявили, что примут участие в Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Это означает намерение усадить их за один стол и объединить в политический блок, из которого выйдет кандидат на президентских выборах», – утверждает Сокор.

Он считает, что Россия радикализировала свою политику в отношении Молдовы. По его словам, сейчас Москва хочет полностью контролировать эту страну, а не просто блокировать ее экономически и держать в серой зоне.

«До войны на Украине Россия не стремилась контролировать Молдову. Она хотела доминировать в системе, блокируя действия Кишинёва на проевропейском направлении. Россия хотела сохранить Республику Молдова в серой зоне с нестабильными коалиционными правительствами всех ориентаций. В настоящее время Москва стремится к полному контролю над Республикой Молдова», – вещал Сокор.

Эксперт полагает, что, помимо промосковских партий в Кишиневе, российская администрация может найти и других политических игроков, «открыто или скрыто выступающих против действующей власти», которые смогут сыграть в игру Москвы.

Таким образом, наметилась стратегия Запада: завлекать Приднестровье, отрывать его от России и душить в своих объятиях. Вероятно, в приднестровском руководстве и компании «Шериф» находятся соответствующие персоны, подающие такие знаки Вашингтону, Брюсселю и Киеву.

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