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Приднестровье больше не является регионом, дестабилизирующим Молдову. Теперь этим занимается Гагаузия, а Тирасполь хочет стабильности, чтобы администраторы холдинга «Шериф» могла продолжать свой бизнес.

Об этом заявил американский пропагандист румынского происхождения Владимир Сокор, сообщает realitatea.md.

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По его мнению, визиты молдавских пророссийских партий в Москву будут означать, что Путин хочет усадить их за один стол и найти общего кандидата на президентских выборах, которые состоятся в Молдове в октябре 2024 года.

«Самым большим источником дестабилизации является не Приднестровье. Им стало руководство Гагаузии. В последнее время состоялись визиты пророссийских партий из Республики Молдова в Москву. Один за другим в Москву отправились социалисты, шористы, «Возрождение» и госпожа Гуцул. Все четверо, каждый по отдельности, заявили, что примут участие в Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. Это означает намерение усадить их за один стол и объединить в политический блок, из которого выйдет кандидат на президентских выборах», – утверждает Сокор.

Он считает, что Россия радикализировала свою политику в отношении Молдовы. По его словам, сейчас Москва хочет полностью контролировать эту страну, а не просто блокировать ее экономически и держать в серой зоне.

«До войны на Украине Россия не стремилась контролировать Молдову. Она хотела доминировать в системе, блокируя действия Кишинёва на проевропейском направлении. Россия хотела сохранить Республику Молдова в серой зоне с нестабильными коалиционными правительствами всех ориентаций. В настоящее время Москва стремится к полному контролю над Республикой Молдова», – вещал Сокор.

Эксперт полагает, что, помимо промосковских партий в Кишиневе, российская администрация может найти и других политических игроков, «открыто или скрыто выступающих против действующей власти», которые смогут сыграть в игру Москвы.

Таким образом, наметилась стратегия Запада: завлекать Приднестровье, отрывать его от России и душить в своих объятиях. Вероятно, в приднестровском руководстве и компании «Шериф» находятся соответствующие персоны, подающие такие знаки Вашингтону, Брюсселю и Киеву.