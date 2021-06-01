Новая «сакральная жертва» в Белоруссии. Готовится «финальный» Беломайдан

01.06.2021, Москва, Елена Острякова

Участник массовых протестов в Белоруссии Степан Латыпов совершил сегодня публичную попытку суицида прямо в зале суда, где шел процесс по его делу.

Об этом сообщает националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Латыпова была с собой папка с документами. Он достал из нее некий предмет, возможно ручку, залез на лавку, уперся ногами в решетку, воткнул себе что-то в горло и начал его резать. Потом упал, стал резать руки. Сразу не смогли открыть клетку, потому что у конвоиров не было ключей, они были у кого-то за дверью. Пока открывали клетку Степан потерял сознание», – сообщает издание.

Инцидент произошел после того, как показания дал отец Латыпова. Подсудимый заявил, что ему пригрозили: в случае непризнания вины будут возбуждены уголовные дела против его родных и соседей. Он также пожаловался на то, что ему делали «пресс-хату» (камера в тюрьме, где заключенные выбивают показания из сокамерников).

После произошедшего в суд приехала «скорая помощь», и Латыпова увезли. Повреждений жизненно важных органов не обнаружено. Ему сделана операция, состояние удовлетворительное.

При всей отчаянности поступка трудно не обратить внимание на то, что попытка самоубийства совпала по времени с «международной конференцией», которую проводят белорусские политэмигранты. Провластные журналисты указывают, что видео инцидента подозрительно оперативно было слито в интернет.

Обычно не страдающая склонностью к импровизации самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская упомянула поступок Латыпова в своем выступлении.

Ранее самоубийство совершил 17-летний участник протестов Дмитрий Стаховский. В предсмертной записке он объяснил свой поступок тем, что проходит по уголовному делу и его допрашивают в милиции.

Есть еще одна смерть, которую оппозиционеры представляют как политическое убийство. В тюрьме от остановки сердца скончался Витольд Ашурок, который отбывал срок за применение насилия к правоохранителям во время протестов. Следственный комитет опубликовал видео, свидетельствующее о том, что в момент смерти Ашурок находился в камере один, но оно не убедило оппозиционеров. Похороны превратились в манифестацию.

«Всё это показывает, что пик беспрецедентных репрессий, которые продолжаются последние 10 месяцев, еще не прошел. Мы не знаем, выживут ли остальные заключённые и заложники. Но мы знаем, что это нужно прекратить немедленно», – заявила Тихановская.

Накануне организация беглых белорусских силовиков Bypol объявила о подготовке «самой массовой акции протеста». Стартовала регистрация потенциальных участников в интернете, им обещают анонимность. Анонсируется, что к акции примкнут силовики и даже армия.

«После формирования «структуры перамоги» и проверки ее готовности будет объявлена степень готовности повышенная к переходному периоду. При нарастании более благоприятной ситуации для начала переходной ситуации будет объявлена степень готовности полная. Вместе с организованными действиями силовых ведомств, других государственных органов и организаций в переходный период будут задействованы все имеющиеся в распоряжении «перамоги» силы и средства», – заявил бывший сотрудник генеральной прокуратуры Белоруссии Олег Талерчик.

Латыпов был задержан в сентябре прошлого года. Он жил на так называемой «площади перемен» – во дворе, жители которого нарисовали на трансформаторной будке «революционное» граффити. Когда коммунальщики попытались забелить рисунок, Латыпов вместе с другими жителями стал им препятствовать. В результате он был задержан.

В ходе следствия ему были предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях. Кроме того, министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что Латыпов «планировал распылить ядохимикаты с какой-нибудь высотки на боевые порядки ОМОНа и внутренних войск».

Защитники Латыпова утверждают, что он лишь организовал сбор денежных средств на борьбу с растением борщевиком.