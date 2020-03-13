Новую Конституцию Белоруссии готовят в полной тайне от народа

13.03.2020, Минск, Артем Агафонов

Конституционная реформа – пожалуй, самая обсуждаемая сегодня в России тема. Позавчера закон о внесении поправок в Основной закон был одобрен Госдумой, а вчера – утвержден Советом Федерации. Но не все знают, что параллельно своя конституционная реформа идет и в Белоруссии.

Как раз вчера председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич после оглашения заключительной части Послания КС Президенту и палатам Национального собрания прокомментировал работу над новой редакцией белорусской Конституции. Рассказал о том, что Конституционным судом, который и занимался подготовкой поправок, были проанализированы конституции более 50 зарубежных стран, а сами изменения будут «направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны».

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Слова, конечно, красивые и правильные, но, к сожалению, не несущие никакой конкретики. Свои предложения КС передал специально созданной рабочей группе при Администрации президента, которая тоже хранит молчание. Состав этой рабочей группы, кстати, тоже нигде не публиковался.

История с конституционной реформой в Белоруссии уже прилично затянулась. Впервые Лукашенко об этом заявил пару лет назад, но вскользь, даже не намекнув, какие именно положения и в каком ключе предполагается менять. В следующий раз про новую Конституцию он говорил уже больше, но ненамного – заявил лишь о том, что нужно усилить исполнительную и законодательную ветви власти и о том, что Конституционный суд уже работает над поправками.

Было это чуть больше года назад. После этого – снова молчание. Периодически о конституционной реформе высказывались различные юристы, политологи и политики, проводились конференции и круглые столы. Но это все были пожелания и предположения. Официальной информации о предполагаемых нововведениях как не было – так и нет.

Сравним это с конституционной реформой в России. 15 января Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором по пунктам изложил, какие изменения в Конституцию он предлагает внести. Сразу же создается рабочая группа из 75 человек, которая занимается подготовкой предложений по поправкам. Свои предложения этой рабочей группе может направить любой гражданин. Разумеется, поправки широко обсуждаются, корректируются, проходят акции, как за них, так и против. В результате 10-11 марта за поправки голосует парламент, а 22 апреля они будут вынесены на всенародное голосование.

Несмотря на всю открытость и демократичность процедуры, даже тут не обошлось без сюрпризов, а идея обнулить исчисление президентских сроков вызвала довольно бурную реакцию в обществе.

Что уж говорить о Белоруссии, для граждан которой сюрпризом будет сама новая Конституция, проект которой сейчас готовят втайне от народа неизвестные ему люди? За 25 лет правления Лукашенко он дважды менял Основной закон и оба раза эти изменения сопровождались политическими кризисами.

В 1996 году, когда, переписав Конституцию, Лукашенко радикально укрепил свои полномочия, дело чуть не закончилось для него импичментом, пришлось вмешиваться Черномырдину, чье посредничество, возможно, предотвратило в республике гражданскую войну. В 2004-м, когда он снимал ограничения на количество президентских сроков, в Минске тоже было неспокойно.

Конституционная реформа Белоруссии нужна. Сегодняшняя политическая система, ориентированная на одного человека, может оказаться крайне неустойчивой в процессе смены власти. Судя по прошлогодним заявлениям Лукашенко, он это тоже понимает, и одной из целей реформы будет обеспечение мягкого варианта транзита. Но это – только догадки. И что еще там будет – знает только сам Лукашенко и несколько десятков человек его приближенных и разработчиков.

Да, сейчас белорусская оппозиция практически не обращает внимания на конституционную реформу. Она занята внутренними разборками и борьбой с «российской экспансией». Но экономическая, а, вслед за ней- политическая турбулентность в республике нарастает. И нет гарантии, что, общество не взорвется, когда ему, как снег на голову, обрушится новая Конституция с положениями, которых никто не ждал и не желал.

Все же, такие вещи, как конституционная реформа, лучше готовить открыто и советоваться с народом о том, как ему предстоит жить.