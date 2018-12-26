Новые санкции против России. Чем еще удивит Украина?
Украина вводит очередной пакет санкций против России.
Об этом сегодня на заседании Совбеза страны заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, санкции будут введены из-за инцидента вблизи Керченского пролива, который произошел 25 ноября, и поддержки ЛДНР.
«Сегодня на повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны внесен проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на территории, оккупированной на востоке нашего государства, за агрессию против нашего государства в Черном море возле Керченского пролива. Тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы. Мы должны продемонстрировать миру решительность украинских действий.
Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной Думы в этом процессе, значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе, от фракций «Единая Россия», ЛДПР также вводятся в санкционный список. Предприятия, которые тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставляют в Вооруженные Силы Российской Федерации, по предложению правительства, Службы безопасности Украины, по анализу позиций Верховной Рады, предложено сегодня применить к действию механизм санкций», – заявил Порошенко.
Спасибо!
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