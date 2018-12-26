Новые санкции против России. Чем еще удивит Украина?

26.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина вводит очередной пакет санкций против России.

Об этом сегодня на заседании Совбеза страны заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, санкции будут введены из-за инцидента вблизи Керченского пролива, который произошел 25 ноября, и поддержки ЛДНР.

«Сегодня на повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны внесен проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на территории, оккупированной на востоке нашего государства, за агрессию против нашего государства в Черном море возле Керченского пролива. Тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы. Мы должны продемонстрировать миру решительность украинских действий.

Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной Думы в этом процессе, значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе, от фракций «Единая Россия», ЛДПР также вводятся в санкционный список. Предприятия, которые тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую, поставляют в Вооруженные Силы Российской Федерации, по предложению правительства, Службы безопасности Украины, по анализу позиций Верховной Рады, предложено сегодня применить к действию механизм санкций», – заявил Порошенко.