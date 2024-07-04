Новый фронт борьбы за евроинтеграцию: на Украине обьявили войну одноразовым вилкам

Сергей Рыжов.  
04.07.2024 11:03
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Бизнес, Дзен, ЕС, Политика, Украина, Экология, Экономика


На Украине обьявили новый фронт борьбы за евроинтеграцию. Теперь ей мешают одноразовые вилки, пластиковые стаканчики и ватные палочки с пластиковой основой. Все это Украина намерена запретить уже в ближайшее время.

«Идя по европейскому пути, Украина также внедряет лучшие европейские практики в борьбе за чистую окружающую среду. В настоящее время разрабатывается законопроект», говорится в сообщении Министерствеа экологии и природных ресурсов Украины.

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На Украине обьявили новый фронт борьбы за евроинтеграцию. Теперь ей мешают одноразовые вилки, пластиковые...

В ведомстве выдвинули инициативу не только ограничить использование одноразового пластика, но и  ввести запрет на его производство и ввоз в страну. Для нарушителей запретов предусматриваются штрафы.


Глава ведомства Роман Абрамовский проинформировал в соцсети , что в подготовленном его подчиненными законопроекте пропишут запрет на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот одноразовых пластиковых соломинок для коктейлей, столовых приборов (вилки, ложки, ножи, ложки, палочки, шпажки, мешалки для напитков).

Под запрет попадет также одноразовая посуда, палочки для содержания воздушных шаров и основа для них, гигиенические ватные палочки, пластиковые контейнеры для еды и напитков, крышки для них и изделия из вспененного пенополистирола и оксобиорозкладного пластика.

В министерстве уверяют, что такая продукция уже имеет альтернативы на украинском рынке. В частности, вместо пластиковых гранул, как сырья для производства одноразовой продукции, министр предложил полностью биоразлагаемые гранулы из кукурузного крахмала. А вместо одноразового пластика посполитым велено использовать деревянные приборы. Есть деревянными ложками – это же круто и экологически ответственно. 

В министерстве предложили ввести обязательную маркировку для изделий, содержащих пластик, которые пока не попадают под запрет.

Промаркируют влажные салфетки, средства личной женской гигиены, подгузники, сигареты с фильтрами.

«Новая маркировка будет «маячком» для потребителей, что такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить ее использования или вообще отказаться», – рассказал министр.

В законопроекте будут указаны штрафы и наказания. Как передает официозный Укринформ, физлиц-предпринимателей будут штрафовать за изготовление и распространение пластиковых изделий от 17 до 51 тысячи гривен. За повторное такое нарушение сумма вырастет и составит от 85 до 170 тысяч гривен.

Это весьма немаленькие штрафы- с нижним порогом в 400 долларов и верхним в более чем 4 тысячи долларов.

Украинский министр добавил: на то, чтобы переориентировать производство и продажу запрещенных изделий, экономике дается год.

В общем, украинская власть решила переплюнуть по кампанейщине Никиту Хрущева, который  по той же схеме стимулировал советских аграриев переходить с традиционных посевных культур на перспективную кукурузу.

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