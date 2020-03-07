Новый украинский премьер потребовал миллиардную взятку за подачу воды в Крым

07.03.2020, Киев, Игорь Петров

За заявлением новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности возобновления подачи воды в Крым стоит желание получить взятку от русских в размере миллиарда долларов.

Об этом в комментарии UA: Крым заявил «экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все прекрасно понимаем, почему это сделано. Сумма взятки за подачу воды в Крым росла с 20 миллионов в 2015 году, где-то в 2018 году она уже превысила 800 миллионов долларов. Я знаю, что сейчас речь идет приблизительно о миллиарде.

Мы должны прекрасно понимать, что в этом вопросе, кроме коррупции и сдачи национальных интересов Украины врагу, – ничего нет. Все разговоры про гуманитарность, про что-то еще – это просто люди просто врут на ходу. Они не могут сказать, что «кто-то дает деньги, и потому мы открываем воду», – сокрушается Бабин.