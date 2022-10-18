«Ну не позорище ли?» – В Госдуме требуют прекратить дискриминацию участников СВО

18.10.2022  17:14 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1394
 
Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия


Обязательная выплата всем мобилизованным должна быть единообразной.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обязательная выплата всем мобилизованным должна быть единообразной. Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Сидят ребята в одном окопе. Один говорит: «Тебе твой субъект Федерации сколько заплатил?». Другой ему отвечает: «100 тысяч». Первый говорит: «а мне только 50». А третий говорит: «а мне вообще ничего».

Они там в окопе, что, будут защищать Москву отдельно, Сахалин отдельно, Новосибирск, Чувашию отдельно? Россию будут защищать. Ну не позорище ли? Как это себе представляют чиновники, которые сидят в Минфине?

Пока мы пробьем этот законопроект, если пробьем. У правительства есть резерв. Мы готовы к нему обратиться с требованием немедленно определить 100 тысяч, 200, 300 – для всех одинаково – вне зависимости от того, в каком субъекте Федерации он был призван.

А то ерунда  какая-то получается. Надеюсь, правительство найдет деньги. Если мало – добавим», – сказал Миронов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть