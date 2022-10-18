«Ну не позорище ли?» – В Госдуме требуют прекратить дискриминацию участников СВО

Обязательная выплата всем мобилизованным должна быть единообразной.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сидят ребята в одном окопе. Один говорит: «Тебе твой субъект Федерации сколько заплатил?». Другой ему отвечает: «100 тысяч». Первый говорит: «а мне только 50». А третий говорит: «а мне вообще ничего».

Они там в окопе, что, будут защищать Москву отдельно, Сахалин отдельно, Новосибирск, Чувашию отдельно? Россию будут защищать. Ну не позорище ли? Как это себе представляют чиновники, которые сидят в Минфине?

Пока мы пробьем этот законопроект, если пробьем. У правительства есть резерв. Мы готовы к нему обратиться с требованием немедленно определить 100 тысяч, 200, 300 – для всех одинаково – вне зависимости от того, в каком субъекте Федерации он был призван.

А то ерунда какая-то получается. Надеюсь, правительство найдет деньги. Если мало – добавим», – сказал Миронов.