«Очень тревожно!»: Трамп ставит голос Путина выше голоса Зеленского – конгрессмен-республиканец

Интересы Украины для США должны стоять выше интересов России, но пока все складывается так, что президент США Дональд Трамп слышит российского лидера Владимира Путина гораздо лучше, чем просроченного украинского диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил конгрессмен-республиканец и русофоб Майк Тернер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Больше всего меня беспокоит то, что, похоже, была организована встреча, на которой Путин мог поговорить с Трампом до того, как президент Зеленский приехал в Белый дом. Я бы не хотел, чтобы в переговорах с президентом Зеленским участвовали какие-либо посредники…», – негодовал он.