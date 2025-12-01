«Очень тревожно!»: Трамп ставит голос Путина выше голоса Зеленского – конгрессмен-республиканец

Анатолий Лапин.  
01.12.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 284
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Интересы Украины для США должны стоять выше интересов России, но пока все складывается так, что президент США Дональд Трамп слышит российского лидера Владимира Путина гораздо лучше, чем просроченного украинского диктатора Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала CBS заявил конгрессмен-республиканец и русофоб Майк Тернер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Больше всего меня беспокоит то, что, похоже, была организована встреча, на которой Путин мог поговорить с Трампом до того, как президент Зеленский приехал в Белый дом.

Я бы не хотел, чтобы в переговорах с президентом Зеленским участвовали какие-либо посредники…», – негодовал он.

«Президент Трамп должен четко слышать голос Зеленского, а не только голос авторитарного убийцы Путина… То, что голос Путина ставят выше голоса Зеленского, – очень тревожно!

Я думаю, что Белый дом должен быть очень обеспокоен любыми попытками поставить голос Путина выше голоса Зеленского, потому что суверенитет и безопасность Украины должны быть превыше всего!», – вещал Тернер.

