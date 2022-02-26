Одесса: Мощный взрыв, ПВО и «тысячи коктейлей Молотова» от нацистов

26.02.2022  16:49 (Мск), Одесса
Татьяна Белая.  
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Одесса, Украина
Новости Украины

Рано утром в городе слышались звуки стрельбы, которые можно сравнить с работой системы ПВО. По информации пресс-центра Госпогранслужбы Украины в Одесской области, беспилотный летательный аппарат РФ атаковал корабль морской охраны «Григорий Куропятников», о чем пограничники и сообщили войскам ПВО. Также в ведомстве утверждают, что беспилотник был сбит.

В историческом центре Одессы фиксируется движение военной техники.


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В 15.00 раздался мощный взрыв, который ощутили во всех районах города, однако его источник пока неизвестен. За полчаса до этого в областном городе Южный была объявлена воздушная тревога.

Активист из села под Кировоградом Демьян Ганул, представляющийся лидером «одесских нацистов», сообщил в соцсетях:

«Мы продолжаем готовиться к встрече врага, тысячи коктейлей приготовили «бармены» Одессы. Пляжи заминированы, гулять там не нужно, если хотите жить. Любую информацию сбрасывайте в приват, мы ее обработаем и отреагируем. Отметки на дороге, тротуаре, деревьях. Цветной свет из окон домов, подозрительные предметы и личности — сейчас именно ты можешь помочь ВСУ».

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