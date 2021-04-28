Одним ударом двух зайцев: белорусский «змагар» рассказал о «нефтяной дубинке Путина»

28.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Американское информагентство Reuters сообщило о том, что Россия может прекратить поставки на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке из-за опасения попасть под санкции США против Белоруссии.

Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц, прекращение поставок означает полную остановку завода уже в мае.

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Никакого официального подтверждения этой информации нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич сомневается в том, что причина в американских санкциях. Он обращает внимание на то, что в сообщении Reuters фигурирует только «Нафтан», но не упоминается Мозырский НПЗ, против которого США тоже ввели санкции. Он полагает, что это связано с тем, что у «Нафтана» нет российских собственников. Кроме того, Мозырский завод имеет возможность получать «альтернативную нефть» через Украину.

«Для Новополоцка, если альтернативная нефть и находилась, она шла через порты Балтии. С Балтией Беларусь сейчас очень сильно разругалась. Кроме того, у Беларуси и РФ заключен договор об экспорте нефтепродуктов по формуле «бери или плати». То есть, он не зависит от того, есть нефть или нет. Ты должен поставлять нефтепродукты на Усть-Лугу. Если Беларусь не отправляет нефтепродукты, она просто за воздух платит РФ», – утверждает Тышкевич.

Он назвал сложившуюся ситуацию «нефтяной дубинкой в руках Путина, которой он будет размахивать, если Лукашенко не будет выполнять его требования», имея в виду интеграцию в рамках Союзного государства.

Однако белорусско-украинский эксперт не вспомнил о другой ситуации, связанной с нефтепродуктами. С первого апреля «Роснефть» перестала поставлять дизельное топливо на Украину. В стране «жертве агрессии» возник дефицит. Киев заявил, что будет вести переговоры о закупке дополнительных объемов топлива в Белоруссии. Обычно украинцы закупали его в Мозыре, но этот НПЗ в мае закрывается на ремонт. Таким образом, проблемы с подсанкционным «Нафтаном» становятся проблемами Украины.