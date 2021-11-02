Окружение Лукашенко штудирует аналитику в российских либеральных СМИ – советник Тихановской

02.11.2021 20:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Белорусские чиновники из окружения президента Александра Лукашенко читают российские либеральные СМИ.

Это выяснилось после того, как на радиостанции «Эхо Москвы» вышло интервью самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, которое некоторые аналитики сочли сигналом «либеральной башни Кремля» – найти контакт с белорусской оппозицией. Однако в России оно видимой реакции не вызвало.

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Об этом советник Тихановской Франак Вячорко заявил в эфире «Еврорадао», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эхо Москвы» прочитали чиновники. К моему удивлению, многие из них являются потребителями российского медиаполя. После того, как это интервью было дано, не из России начали выходить, а из Беларуси, что оказалось определенным сюрпризом и сигналом, что нам надо чаще работать с российскими медиа и присутствовать там», – рассуждает Вячорко.

Он собирается использовать российские либеральные СМИ для того, чтобы настраивать против Лукашенко часть его окружения, а также белорусский бизнес, пострадавший от западных санкций.