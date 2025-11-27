Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За агрессивной внешнеполитической экспансией Турции стоит Запад, Реджеп Эрдоган – главный коллаборационист англосаксов в регионе.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» оппозиционный политик левого толка Сена Эркоч, вокалистка популярного в Турции музыкального коллектива Grup Yorum, чье творчество носит остросоциальную направленность и с 2016 года под запретом на родине.

Часть бывших музыкантов подверглась арестам и погибли в застенках. Сейчас коллектив даёт концерты в эмиграции. Груп Йорум с первых дней конфликта на Украине поддерживала борьбу народа Донбасса, выступала перед бойцами СВО.

Активизировавшаяся в последнее время внешнеполитическая экспансия Турции преподносится Реджепом Эрдоганом как «экспорт стабильности». Но как это соотносится с той же поддержкой боевиков-исламистов, захватывающих власть на севере Сирии?

Эрдоган не может действовать независимо от политики США на Ближнем Востоке. Двусторонние соглашения, заключенные США с Турцией после Второй Мировой войны, новая политика колонизации принесли свои плоды. Действия Турции сегодня – ни в Ираке, ни на севере Сирии – не являются ее собственными независимыми решениями. Как неизбежный результат грандиозного ближневосточного проекта США, Турция сыграла ведущую роль, в частности, в оккупации Сирии. Турция поддерживала и обучала банды террористов ИГИЛ. Это задокументировано и доказано. При прямой поддержке Турции режим Асада был свергнут, и к власти пришли банды американских коллаборационистов, занимающиеся обезглавливанием. Сначала Ирак, затем Сирия были оккупированы. Во главе всего – американский империализм. Турция – пешка США на Ближнем Востоке. Эрдоган – величайший коллаборационист на сегодняшний день.

Как рассматривать желание Анкары обеспечить присутствие турецкого контингента в качестве «стабилизирующих сил» в Секторе Газа?

Хотя Турция публично заявляет об этом, эти заявления полностью лицемерны. Почему? Просто народ Анатолии рассматривает палестинское сопротивление как свое собственное сопротивление и, естественно, хочет, чтобы мусульманское правительство что-то с этим сделало. Зная это, правительство и Реджеп Тайип Эрдоган вынуждены что-то делать, и такими пустыми угрозами они фактически занимаются популизмом. Они пытаются успокоить гнев общественности. Но сегодня все коммерческие отношения с Израилем продолжаются, поскольку они не могут отклоняться от политики США. Израиль означает США. Хотя правительство якобы поддерживает Палестину, на самом деле оно произраильское и сотрудничает с США. Все, что было сделано, – это показуха и просто пустые слова.

Как воспринимать поставки оружия бандеровцам в Киеве, но при этом желание Турции выступать «посредником»?

Турция выбрала сторону, продавая оружие Украине. С нашей точки зрения, эта война ведется между НАТО и Россией. НАТО означает Соединенные Штаты. То есть американский империализм и Россия. Россия предприняла шаги для самозащиты в ответ на невыполнение НАТО своих соглашений о недопущении расширения и окружения России. Это самое естественное право России. Кто бы что ни говорил, защита своего дома от тех, кто приходит его осаждать, – это правильный поступок. Каждый должен принять чью-либо сторону в этой войне, и каждый принял чью-либо сторону. Что касается посредничества, то это попытка Эрдогана извлечь выгоду из санкций, введенных против России. Это также устраивает США, поскольку означает, что диалог не был прерван полностью.

Как оценивать продление мандатов на размещение турецких Вооруженных сил в Сирии и Ираке под предлогом борьбы с терроризмом?