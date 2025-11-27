Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помните, когда укры «выкопали Черное море», придумали тысячи отличий от русских и прочими способами выкололи себя глаза, лишь бы у «москалей» зятья были кривые, над ними смеялись: вы еще дорогу на красный свет переходить начните, чтобы отличаться… Начали!

Мы уже писали, что одесситы упорно саботируют минуту молчания в честь ВСУшных карателей. Да, ежедневно в 9.00 велено останавливаться транспорту, предприятиям и учебным заведениям, слушать гимн и скорбеть. Но никто этого не делает. Разве что нацисты-активисты, работающие в связке с ТЦК, кидаются под машины, чтобы водители выходили бить им морды и тут же могилизировались. Да и все.

Но укры решили проблему. Причем просто: перекрыли дороги, остановили движение как водителей, так и пешеходов, врубили красный сигнал светофора и… не вырубили. Так и горел «красный» во всем городе несколько часов.

Под мат-перемат «нэсвидомых» возмущенных граждан на «зебры» вырулили «свидомые» с картонками во главе… с гауляйтером Кипером (на войне как на войне).

«Вопрос не в том, чтобы кого-то заставить блюсти минуту молчания, а в том, чтобы люди сами к этому пришли и поняли, для чего в 9 утра нужно отдать дань памяти нашим погибшим парням и девушкам, — дал установку гауляйтер. — Наша задача — своим примером это показывать, ведь ни одним светофором мы не сможем кого-то переубедить. Они должны прийти к этому сами».

В кацорках Кипер держал тряпицу с кличками Свищ и Фарш (позывные дохлятины), которых следует чтить.

«Но почему одесситы не хотят отдавать дань парням, которые отдали самое дорогое — жизнь, чтобы другие жили и наслаждались. Ведь это возможность поблагодарить не только моего сына, но и всех, кто защищал нашу родину», — возмутилась активистка Наталья, а на вопрос, где погиб ее сын, ответила, что в 15-м году под Донецком.

То есть не могилизированный, а доброволец-каратель… Ясно-понятно. Таких в Одессе не чтят.

Выездной дурдом не обошелся без скандала. Дело в том, что на этот раз минута молчания совпала с воздушной тревогой, во время которой не работают «скорые» (не спрашивайте) — людей при смерти возят в больницы своими силами. И вот мужчина, везший так своего родственника, выскочил на дорогу и накинулся на скоморохов с картонками… правда, был тут же задержан полицией. Сейчас в ТЦК, наверное.

Также на остановку транспорта и долгий красный сигнал пожаловался глава городского монтажно-эксплуатационного подразделения, отвечающего за безопасность на дорогах:

«Это было технически очень сложно, так как является нестандартным режимом работы светофоров, требующим ручной настройки и совместной работы с патрульной полицией».

Но у укров все равно получилось. В следующий раз предлагаю в память о карателях, фаршей, свищей, прыщей и прочих редисов, вылить из бассейна воду и прыгать туда вниз головой, рыбкой. Вместе с гауляйтером. Слава Украине!

P. S. Уточню, что так нацисты развлекаются в ситуации, когда в городе нет света, отопления, связи и, повторюсь, не ездят «скорые».