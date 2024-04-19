Освобождённая Авдеевка уже принимает участие в политической жизни России – Муратов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жители освобождённой Авдеевки уже снабжены всем необходимым для восстановления нормальной жизни – медикаментами, стройматериалами и социальной помощью.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В Авдеевку каждый день доставляется гуманитарная помощь. Это не только продукты питания. Если сначала мы привозили в основном консервацию и старались обеспечить жителей Авдеевки продуктами для приготовления нормальной домашней пищи, то сейчас в городе организуется выездная торговля для местных жителей. Горожане вообще молодцы. С первых дней освобождения Авдеевки жители сами вызвались навести порядок в своём городе. Попросили у нас инвентарь для уборки территорий, и после получения принялись убирать мусор возле домов», – рассказал Муратов.

Он подчеркнул, что сейчас жителям Авдеевки предоставляется всё необходимое – стройматериалы, медикаменты, генераторы, и пр. В городе уже открылась приёмная главы ДНР и гуманитарный центр «Единой России».

«Важно и обеспечение медицинской помощи. В городе начали работать выездные бригады узких специалистов, на что очень большой запрос. Кроме того, поставляется некоторое медицинское оборудование. К слову, все жители Авдеевки выразили желание принять участие в выборах президента России, а некоторые даже стали членами ОД «ДР». Жители города голосовали с воодушевлением и говорили, что они «мечтали вернуться в Россию ещё с самого распада Советского Союза», – подытожил Муратов.