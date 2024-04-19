Освобождённая Авдеевка уже принимает участие в политической жизни России – Муратов

Вадим Москаленко.  
19.04.2024 18:42
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Жители освобождённой Авдеевки уже снабжены всем необходимым для восстановления нормальной жизни – медикаментами, стройматериалами и социальной помощью.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители освобождённой Авдеевки уже снабжены всем необходимым для восстановления нормальной жизни – медикаментами, стройматериалами...

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«В Авдеевку каждый день доставляется гуманитарная помощь. Это не только продукты питания. Если сначала мы привозили в основном консервацию и старались обеспечить жителей Авдеевки продуктами для приготовления нормальной домашней пищи, то сейчас в городе организуется выездная торговля для местных жителей.

Горожане вообще молодцы. С первых дней освобождения Авдеевки жители сами вызвались навести порядок в своём городе. Попросили у нас инвентарь для уборки территорий, и после получения принялись убирать мусор возле домов», – рассказал Муратов.

Он подчеркнул, что сейчас жителям Авдеевки предоставляется всё необходимое – стройматериалы, медикаменты, генераторы, и пр. В городе уже открылась приёмная главы ДНР и гуманитарный центр «Единой России».

«Важно и обеспечение медицинской помощи. В городе начали работать выездные бригады узких специалистов, на что очень большой запрос. Кроме того, поставляется некоторое медицинское оборудование.

К слову, все жители Авдеевки выразили желание принять участие в выборах президента России, а некоторые даже стали членами ОД «ДР». Жители города голосовали с воодушевлением и говорили, что они «мечтали вернуться в Россию ещё с самого распада Советского Союза», – подытожил Муратов.

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