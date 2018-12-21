От дефолта Украину хотят спасти войной с Россией

21.12.2018, Киев, Ольга Корзаченко

Внешние долги Украины перед западными кредиторами носят в первую очередь политический характер.

Об этом в своем блоге пишет бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

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Он считает ошибкой заявления отдельных украинских политиков и экспертов о допустимости и нормальности дефолта по внешним обязательствам Украины, в том числе перед МВФ и другими международными финансовыми организациями и иностранными государствами.

“Потому что долги Украины перед МВФ, МБРР, США и др. имеют политический характер и предполагают полную зависимость страны от выбора политического курса под давлением кредиторов. Поэтому свобода выбора, а следовательно, и независимость страны, утрачиваются”, – полагает экономист.

“В условиях геополитической войны между Западом и Россией любая поблажка со стороны кредиторов (реструктуризация или списание долгов) будет дана Украине только в обмен на увеличение вклада в войну с Россией. Любое, несогласованное с кредиторами, объявление дефолта приведет к тяжелым последствиям для Украины, – резюмирует Суслов. – Кредиторам пока выгодно наращивание Украиной внешних долгов. Но надо помнить, что час расплаты по долгам – впереди”.

Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк сообщил, что, поскольку государству неоткуда взять средств на выплату по внешним долгам, оно будет выжимать их из населения, повышая тарифы и налоги.

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