От дефолта Украину хотят спасти войной с Россией
Внешние долги Украины перед западными кредиторами носят в первую очередь политический характер.
Об этом в своем блоге пишет бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Он считает ошибкой заявления отдельных украинских политиков и экспертов о допустимости и нормальности дефолта по внешним обязательствам Украины, в том числе перед МВФ и другими международными финансовыми организациями и иностранными государствами.
“Потому что долги Украины перед МВФ, МБРР, США и др. имеют политический характер и предполагают полную зависимость страны от выбора политического курса под давлением кредиторов. Поэтому свобода выбора, а следовательно, и независимость страны, утрачиваются”, – полагает экономист.
“В условиях геополитической войны между Западом и Россией любая поблажка со стороны кредиторов (реструктуризация или списание долгов) будет дана Украине только в обмен на увеличение вклада в войну с Россией. Любое, несогласованное с кредиторами, объявление дефолта приведет к тяжелым последствиям для Украины, – резюмирует Суслов. – Кредиторам пока выгодно наращивание Украиной внешних долгов. Но надо помнить, что час расплаты по долгам – впереди”.
Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк сообщил, что, поскольку государству неоткуда взять средств на выплату по внешним долгам, оно будет выжимать их из населения, повышая тарифы и налоги.
Читайте также: Героям страшно – Украине нечем отдавать долги.
Метки: Виктор Суслов, Дефолт Украины
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.