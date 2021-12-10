От украинской бомбы погиб защитник Донбасса

В результате разминирования сброшенной на Донецк украинской бомбы погиб один военнослужащий ДНР, ещё один получил ранения.

Об этом говорится в экстренном сообщении Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «Политнавигатора».

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«Сегодня боевики 54-й бригады по приказу военного преступника Майстренко в очередной раз применили беспилотник типа «Октокоптер» с подвешенным к нему взрывным устройством, осуществив его сброс в районе остановки общественного транспорта в жилом районе поселка шахты «Трудовская» города Донецк», – говорится в сообщении.

Однако упавшая бомба не взорвалась – её обнаружили местные жители и оперативно сообщили силовикам. Место происшествия было оцеплено военнослужащими НМ ДНР.

«В ходе обезвреживания сброшенного боеприпаса неустановленного типа произошел его подрыв. В результате один военнослужащий погиб, а второй получил осколочные ранения», – написали в ведомстве.

В НМ ДНР сообщили, что у погибшего защитника Донбасса остались двое несовершеннолетних детей.

«Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 54 бригады Майстренко», – пообещали в пресс-службе.

Произошедшее прокомментировал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

«Мир закончился. Сегодня беспилотник отбомбился по автобусной остановке на окраине Донецка у многострадальной шахты «Трудовская». Кто это сделал известно – дегенераты из 54 бригады ВСУ. Зачем они это сделали? Какого ожидали результата – неведомо никому», – написал он в соцсети.

По мнению Стешина, взрывное устройство изначально имело характер отложенного действия, и от удара о землю встало на боевой взвод.

«Есть мнение, что оно и не должно было сработать на остановке, а “ждало” сапера. От удара о землю ВУ только встало на боевой взвод.

Судя по всему, устройство пытались переместить (не обезвредить) простые военнослужащие. Один убит, один тяжело ранен.

Хотя, даже я, простой военкор, читал наставление по саперному делу и знаю, что в таких случаях («стуканутый боеприпас» т.е. прошедший канал ствола, «неизвестного образца») – только подрыв на месте накладными зарядами», – резюмировал военкор.