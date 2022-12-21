«Отдадим, пока не помер» – СБУ объявила Богуслаева «качественным обменным фондом»

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Задержанный СБУ генеральный директор предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев будет «качественным» обменным фондом, поскольку толку от 84-летнего старика нет никакого, а при его обмене Киев получит «бонусов» ничуть не меньше, чем от украинского политика Виктора Медведчука.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил врио главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы качественно над ним работали (Вячеслав Богуслаев, экс-генеральный директор «Мотор Сич», – ред.) и в то время, когда его противоправная деятельность была нами полностью задокументирована, произошла реализация соответствующего уголовного производства. Богуслаев, кстати, герой Украины. Такое сравнение, герои, которые отдали жизнь за неньку Украину, героически погибнув от Змеиного до Северодонецка, и герой Украины, который поставлял врагу двигатели, которые в дальнейшем использовались на сбитых нами вертолетах вражеских. Вот такое невольное сравнение у нас появляется. Мы его задокументировали, он вел постоянные переговоры с врагом, с их генералитетом, с отдельными их спецслужбистами, давал им информацию по поводу оперативной обстановки, политической составляющей. Он этого не стеснялся. Фигурант интересный, ему восемьдесят четыре года, и я думаю, что даже содержание под стражей в виде предварительной меры пресечения, по сути – это уже риск пожизненного заключения, с учетом такого возраста. Он даст все показания и станет также качественным обменным фондом, и мы сможем забрать за него большое количество наших настоящих героев», – заявил Малюк.

Отметим, что ранее киевский пропагандист Юрий Бутусов выражал крайние опасения в отношении подобного сценария, поскольку, по его словам, попав к русским, Богуслаев тут же может организовать со своей стороны давление на инженеров и технологов, оставшихся в «Мотор Сич, а также организовать утечку кадров из Украины в Россию, не говоря уже о передаче Москве секретных данных.