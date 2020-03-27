Отказавшийся от интеграции с Россией Лукашенко теперь завидует и жалуется

27.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не может объявить, как Россия, неделю выходных, потому что она слишком бедная.

Об этом сегодня на встрече с рабочими предприятия «Белгипс» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните: никто ниоткуда нам ничего не даст. Путин объявил неделю выходных. Но у них 550 миллиардов золотовалютных резервов в Центробанке и 120 млрд Фонд национального благосостояния. И потом – труба-то работает, нефть качается все равно, газ качается. Пусть дешевле в 2 раза, но качается, а обратно идет валюта. У нас этого нет», – сказал Лукашенко.

Не объявивший карантин белорусский президент продолжает обижаться, что соседи закрыли границы.

«Друг познается в беде. Все быстренько закрылись. И выживать надо, как будто ты один в мире, если мы хотим быть суверенными и независимыми», – отметил президент РБ.

Он также пообещал белорусам рассказать много интересного, «этот коронавирус, вернее, не вирус, а психоз» закончится.

«А вы подумайте для начала, коронавирус – это рукотворная инфекция или случайно из воздуха она появилась. Второй вопрос: в мире, начиная от моих коллег-политиков и заканчивая нижними, пытались использовать в своих интересах эту вирусную болезнь или психоз. Вот подумайте, кому это надо и кто этим воспользовался. Кто-то объявил, что это война, и нужно желтые жилеты с улиц свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то. И каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят», – сказал Лукашенко.

В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов управления, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты. После этого в Белоруссии возникли проблемы с обеспечением сырьем нефте-перерабатывающих заводов.