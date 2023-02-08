Отвязавшись от Запада, российская экономика демонстрирует тенденции к росту

Российская экономика демонстрирует феноменальную устойчивость в условиях беспрецедентных западных санкций.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Очень важно отметить феноменальную устойчивость российской экономики, которая по факту 2022 года состоялась. Это стало полной неожиданностью для Запада, который агрессивнейшим образом весь год воевал против экономики нашей страны. Да, мы имеем падение, но не 20%, не 12%, а 2,2%. Мы имеем умеренную инфляцию на уровне немецкой – 11% с копейками. Она примерно равна инфляции в Германии – крупнейшей экономики Европы, и находится на среднеевропейском уровне. При том, что главный вклад в нашу инфляцию внес только мартовский разовый скачок. А начиная с мая – у нас была самая низкая инфляция в Европе», – сказал Галушка.

По его данным Россия имеет рекордный торговый профицит.

«У нас укрепившаяся валюта по итогам года, у нас низкая безработица. А начиная с последнего квартала – у нас интенсифировавшаяся инвестиционная активность. Причем, в отношении Германии никто санкции не вводил, а в отношении экономики России введено 10 пакетов агрессивных беспрецедентных в мировой экономической истории санкций. Убежден, что те, кто эти санкции вводил, если бы им сказали, что по итогам года такой результат будет в российской экономике, они бы не поверили», – отметил Галушка.

Он считает, что своими успехами российская экономика обязана двум обстоятельствам.

«Мы наконец осознали силу нашей экономики в ее отвязке от Запада. Она не становится слабее, а наоборот, сильнее – и имеет большие возможности для раскрытия своего потенциала. Второе обстоятельство – адекватность действий экономических властей. Мы видим, что МВФ, который невозможно заподозрить в любви к нашей экономике, в октябре давал прогноз на падение нашей экономики на 2,3% 2023 году, а в январе сам пересмотрел свой прогноз и констатирует, что наша экономика будет расти на О,3%. В 2024 году это уже 2,4%. Даже МВФ признает, что российская экономика не только выстояла, но и имеет потенциал для дальнейшего роста и развития», – сказал Галушка.

Он считает, что российская экономика может расти и по 6-7% год, если ЦБ РФ блокирует наконец отток капиталов из страны.