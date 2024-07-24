«Перед переговорами надо сжечь все российские заводы» – генерал Кривонос

Игорь Шкапа.  
24.07.2024 11:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Украине нужно в первую очередь бить по тыловым заводам России, чтобы остановить способность российской армии воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Украине нужно в первую очередь бить по тыловым заводам России, чтобы остановить способность российской...

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«Переговоры с врагом во время войны – это вообще смешно. Вы хотите садиться за стол переговоров с русскими? Сначала сожгите все их заводы, остановите способность России воевать. Остановите огромное количество заводов, которые обеспечивают порохом, снарядами, горючим, едой. И российская армия не сможет быть такой активной», – сказал генерал.

Он считает приоритетной целью предприятия российской оборонки.

«Фронт – это очень важно, но глубокий фронт в тылу врага – это задание номер один. Это экономически более выгодна, чем терять технику на переднем крае.

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