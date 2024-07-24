«Перед переговорами надо сжечь все российские заводы» – генерал Кривонос

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно в первую очередь бить по тыловым заводам России, чтобы остановить способность российской армии воевать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Переговоры с врагом во время войны – это вообще смешно. Вы хотите садиться за стол переговоров с русскими? Сначала сожгите все их заводы, остановите способность России воевать. Остановите огромное количество заводов, которые обеспечивают порохом, снарядами, горючим, едой. И российская армия не сможет быть такой активной», – сказал генерал.

Он считает приоритетной целью предприятия российской оборонки.

«Фронт – это очень важно, но глубокий фронт в тылу врага – это задание номер один. Это экономически более выгодна, чем терять технику на переднем крае.