Перелома на Украине еще не произошло

21.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Жители Украины не хотят признавать свою вину за то, что поддержали Майдан и допустили приход к власти националистов, которые довели страну до катастрофы.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перелома еще не произошло. Люди оценивают свое положение, как очень тяжелое, но объясняют это не тем, что они участвовали в Майдане и поддержали такой односторонний выбор против России, а считают, что просто неправильные люди, не за тех проголосовали, нехороший Порошенко и так далее.

Поэтому такого перелома, что «мы ошиблись, признавая и поддерживая этот курс, и из-за этого нам так плохо», – не произошло.

Хотя мы исследовали, какой не возьмешь вопрос из 25 реформ, по каждой реформе оценивают «плохо», «сильно плохо» или «катастрофа», правоохранительную реформу и реформу здравоохранения люди оценивают «катастрофически».

Но сказать, что они виноваты, потому что их (Майдан – прим. ред.) поддержали, они еще не готовы», – отметил эксперт.