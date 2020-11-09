Пиррова победа Байдена: По конгрессу прошел «поезд Трампа»

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Демократическая партия США в ходе минувших выборов понесла несколько чувствительных поражений, на победу своего кандидата.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Издание обращает внимание, что в Сенате с высокой вероятностью республиканцы сохранят свое преимущество 52 на 48.

«По Палате представителей также проехался «поезд Трампа». Мощная поддержка президента помогла целому ряду республиканцев сенсационно выиграть гонки. Каким будет итоговый результат непонятно, скорее всего, у демократов останется преимущество в 5-10 мест, ничтожно мало на фоне той форы в 34 места, которая у них была. Проводить законы даже через этот орган станет сложнее, ведь достаточно будет бунта всего лишь нескольких конгрессменов (из более чем двух сотен), чтобы инициатива провалилась.

Де-факто, Байден связан по рукам и ногам. Уже можно точно говорить, что никак не пройдет расширение Obamacare. Едва ли стоит ожидать повышения налогов, обещанного Байденом – последний раз Сенат поддержал такое действие в 1993 году, когда всем рулили демократы. И главное, окончательно уничтожена идея расширения Верховного суда», – пишет газета.

По словам автора, Байдену придется искать компромиссы и с радикальным крылом своей партии и консерваторами.

«С высокой вероятностью, это не устроит ни тех, ни других. А такая ситуация очень опасна для Демократической партии – ведь разочарование в президенте натолкнется на традиционно высокую мотивацию сторонников, и может привести к разгрому в 2022 году на промежуточных выборах и в 2024 – на выборах президента. Если Байден на них в принципе пойдет.

Нынешняя победа Байдена принесла демократам скорее символический триумф, чем реальную пользу. А вот если президент Байден не выплывет из сложных условий постоянных компромиссов, республиканцы могут взять реванш, на всех уровнях. И вот тогда уже возникает вероятность полного триумфа республиканцев, ведь у демократов может не остаться даже подконтрольного Верховного суда, чтобы остановить консервативный поворот», – резюмирует «МК».