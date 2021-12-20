Пиррова победа Санду: Бельцы проигнорировали второй тур мэрских выборов

В северной столице Молдовы, городе Бельцы, прошёл второй тур выборов мэра. По официальным данным, победу одержал действующий мэр Николай Григоришин, за которого отдали свои голоса 84,77% избирателей. За его соперника Николая Кирильчука проголосовали 15,23% избирателей. В выборах приняли участие 10 209 человек, или 9,98% от общего числа избирателей – это рекордно низкая явка за всю историю Молдовы. Жители Бельц массово проигнорировали второй тур после снятия с выборов победительницы первого тура Марины Таубер, получившей более 48% голосов бельчан.

Бельцы – второй по численности город правобережной Молдовы. Этот город в подавляющем большинстве русскоязычный, и на общенациональных выборах жители города всегда голосуют за левые силы. До недавнего времени Бельцы были «вотчиной» Ренато Усатого, возглавлявшего город на протяжении шести лет. Однако свою суперпопулярность в качестве градоначальника Усатый так и не смог конвертировать в голоса за свой политический блок на парламентских выборах, и после провала на них заявил об уходе и с поста мэра, и из политики.

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Марина Таубер одержала в первом туре мэрских выборов в Бельцах безоговорочную победу, во многом благодаря своей харизме и своему обещанию превратить Бельцы в «Монако». Надо сказать, что эти обещания имели под собой основу: у команды бизнесмена Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин, уже есть успешный опыт управления другим крупным городом Молдовы – Оргеевом, где Шор и его команда осуществили множество проектов – от поддержки футбольной команды «Милсами» до создания городка отдыха и аттракционов – «Орхейлэнда».

Марина Таубер в ходе избирательной кампании.

Шор был признан виновным в соучастии в «афере века» и выводе из банковской системы страны в зарубежные оффшоры суммы, эквивалентной миллиарду евро. Он осуждён на 7 лет тюрьмы, но приговор был обжалован, а дело продолжает рассматриваться в апелляционной палате. По мнению его сторонников, Шор был осуждён в качестве козла отпущения, дабы вывести из-под ответственности более влиятельные фигуры, напрямую причастные к афере.

Жителей города Бельцы, как и значительную часть населения Молдовы, возмутило не наказание партии Илана Шора и его выдвиженки на пост мэра города, а то, как это было сделано. Партия «Шор» обладает представительством и в парламенте страны, её выдвиженцы возглавляют целый ряд населённых пунктов, представлены и в муниципальном совете Кишинёва. Эта партия не запрещена и действует на законных основаниях. Правящий режим позволил Марине Таубер участвовать в выборах мэра Бельц, очевидно, рассчитывая, что она не попадёт во второй тур выборов. И, когда она не просто попала во второй тур, но и едва не выиграла выборы с первого тура, её сняли с выборов по сомнительному предлогу – превышение расходов на предвыборную кампанию в виде сэндвичей для агитаторов.

Правящий режим Майи Санду перенял методы своего предшественника – беглого олигарха Влада Плахотнюка, бывшего теневого правителя Молдовы. В 2018 году режим Плахотнюка аннулировал выборы мэра Кишинёва, на которых одержал победу оппозиционный политик Андрей Нэстасе. После политической расправы над Мариной Таубер Санду называют «Плахотнюком в юбке». С той разницей, что Плахотнюк был не рукопожатен на Западе (за исключением Виктории Нуланд и других американских чиновников, крышевавших его в обмен на жёсткие антироссийские шаги), а Санду пользуется на Западе абсолютным доверием.

Результат выборов в Бельцах, и в первую очередь отношение самих бельчан к этим выборам, можно расценить как абсолютный провал Майи Санду и её партии на бельцком направлении. Да, Николай Григоришин (бывший член команды Усатого, заручившийся негласной поддержкой правящей партии «Действие и солидарность») формально победил на выборах и останется на посту мэра Бельц, но его победа стала пирровой. Он не будет легитимным градоначальником в глазах большинства жителей «северной столицы Молдовы». У него не будет ни доверия, ни уважения со стороны горожан.

В то же время, Марина Таубер и партия «Шор» получили возможность выдвинуться в лидеры всего оппозиционного лагеря в стране. И если парламентская оппозиция в лице социалистов и коммунистов будут продолжать пассивно наблюдать за беспределом в стране, они очень быстро уступят роль ведущей оппозиционной силы в Молдове.