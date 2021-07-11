11.07.2021, Москва, Андрей Фролов
 
Дзен, Общество, Россия
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Победителем конкурса «Необычная Россия» стал житель Краснодарского края

Подведены итоги творческого конкурса «Необычная Россия» в социальной сети «ЯRUS».  Победителем признан житель Краснодарского...

Подведены итоги творческого конкурса «Необычная Россия» в социальной сети «ЯRUS».  Победителем признан житель Краснодарского края, снявший видеоролик о станице Варениковской.

«Каждый город России уникален, у каждого своя культура и традиции, сложившиеся за долгие годы. Заяви о себе и своем городе», – призывали организаторы в анонсе к конкурсу. Согласно условиям конкурса, можно было рассказать о своем поселке, городе или даже о целом регионе.

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Участие в конкурсе приняли жители 73 субъектов РФ. Они прислали на оценку жюри более 5 тысяч работ.

На финальной стадии жюри рассматривало три проекта.

Третьего места удостоился Руслан Итакаев, рассказавший о Сарпинском острове. Члены жюри отметили как операторскую работу, так и идейную направленность ролика.



Второе место досталось Анне Вагановой и Ольге Хомутовой, проект которых был посвящен Орлу.  Интересные исторические факты позволили авторам показать город с необычной стороны.

Победителем конкурса был признан Сергей Руденко из Краснодарского края. В его работе рассказывается о живописных природных достопримечательностях, расположенных на территории станицы Варениковская.

В числе призов, которые получат победитель и остальные призеры конкурса, квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro, iPhone 12 Pro на 256gb и цифровая камера GoPro.

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