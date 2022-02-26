Почему Киев до сих пор не взят

Новости Украины

Российская армия успешно выполняет все поставленные перед ней задачи по денацификации и демилитаризации Украины. То, что некоторые называют «медленным продвижением», не соответствует действительности – то, что Киев не взят под полный контроль спустя пару суток после начала спецоперации объясняется тем, что российские миротворцы наносят точечные удары и не ведут огонь по городской инфраструктуре.

При этом, ВСУ и националистические формирования располагают военную технику прямо в жилых кварталах, чем подвергают угрозе жизни мирное население.

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«Подразделения украинских националистов пытаются вести вооруженное противоборство уже из городских кварталов. Фактически, они пытаются вызвать огонь российской армии по городам. Этого не будет. Мы понимаем, что наша главная задача – безопасность населения Украины, сохранение ее промышленного и экономического потенциала для будущего развития», – заявил в эфире телеканала «Россия 1» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По мере продвижения российских миротворцев, на Украине усиливается информационная война – вбрасывается огромное количество фейковых сообщений.

«Мы предупреждали все средства массовой информации о том, что нам достоверно известно о готовящихся СБУ информационных вбросах и призывали быть предельно внимательными… Шаблоны этих фейков, когда-то утвержденные и давно опубликованные в методичках центров пропаганды США и их союзников по НАТО, не претерпели изменений. Главное – истошно кричать о «военных преступлениях», «использовании запрещенных боеприпасов», «гуманитарной катастрофе» и якобы «неисчислимых» потерях военнослужащих», – заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По мнению героя России, полковника запаса Александра Никишина, вести информационную войну Украине активно помогает Запад:

«За три дня украинские войска терпят неудачи на всех направлениях, теряют из-под контроля стратегические объекты. Единственное, на что хватает Украину – это информационная война при активной поддержке Запада. Распространяются многочисленные фейки про гибель мирного населения и самоотверженность украинских воинов».

Выставляя военную технику в жилых кварталах, Украина действует террористическими методами, отмечает депутат Госдумы Алексей Журавлев:

«Дело в том, что мы сегодня спецоперацию проводим не против Украины как таковой, а против НАТО. Надо понимать, кто их готовит. Все инструктора, все специалисты, в СБУ, в Вооруженных силах, в спецоперациях – это все НАТОвские ребята. Они же все делают. Что это, по методикам Советской Армии они готовились? Конечно, нет. И то, что они так поступают – взрывают мосты, ставят тяжелые вооружения в кварталах жилых – это, что, наш метод? Да мы бы никогда это не сделали, даже в голову бы это не пришло. Они работают так же, как ИГИЛ работал – тот же самый, который обучали те же самые инструктора», – заявил Журавлев.

При этом, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов отмечает высокий уровень работы российских военных специалистов:

«Убежден, что эта спецоперация – крайне непростая, но вынужденная мера. Теперь российская сторона разрушит все военные объекты на Украине, проведя операцию по демилитаризации и денацификации. Со стратегической точки зрения военная операция проводится на высочайшем уровне. Один за другим выводятся из строя военные объекты Украины. Убеждён, что военные руководители НАТО сейчас только разводят руками от увиденного. Российские войска ушли вперёд во всех смыслах».