Почему послание Путина разочаровало «ястребов»

Многочисленные публицисты, блогеры, Telegram-каналы, все последние дни предрекавшие некие эпохальные последствия сегодняшнего послания Владимира Путина, явно ошиблись с прогнозами – не было объявлено ни о расширении Союзного государства, ни о смене статуса СВО на контр-террористическую операцию, ни о смене армейского руководства.

«ПолитНавигатор» спросил у экспертов, почему же предсказатели сели в лужу.

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Владимир Корнилов, политолог:

«Меньше слушайте инсайды – Россия, Путин не раз доказывали, что все те, кто выдает себя за инсайдеров, ничерта не знают о том, что творится внутри Кремля. Кремль – это не Банковая, не Белый дом, откуда секреты сыплются как из решета. Так что это лишний раз свидетельствует о том, что все, кто выдает себя за знатоков ситуации в закулисье, такими не являются. Что касается обращения, то Путин выполнил просьбу Анналены Бербок. Она велела нам развернуться на 360 градусов, вот, Путин и совершил этот стремительный разворот, и теперь решительно двигается вперед, приостанавливая членство в СНВ, и предупреждая американских коллег, что и ядерные испытания тоже сможем продлить, если они решатся на этот авантюрный шаг. Я выделил бы это в данном послании, помимо всевозможных социально-экономических заявлений и заявлений по поводу СВО и ситуации на Украине», – заявил Корнилов.

Олег Матвейчев, депутат Госдумы:

«Все пугающие вещи о том, что будет объявлена война, новая мобилизация или новое наступление и так далее – все это пугалки, которые либо по незнанию запускали, либо вообще запускали враги. Лишний раз всем горячим головам президент показывает, что он не сторонник войны вообще, как таковой. Он ее и не начинал восемь лет, делал все, чтобы ее оттянуть, и сейчас делает все, чтобы конфликт в любой форме прекратить. То есть, его задача – не агрессию проявлять, а прекратить гибель людей. Задача не в том, чтобы побольше крови пролить, а именно прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. Даже его довольно серьезная мера, связанная с выходом из договора о стратегических наступательных вооружениях, приостановкой его действия, – это тоже способ заставить Запад сесть за стол переговоров, способ принуждения к миру, как и вообще вся операция на Украине. Это самое важное, что всем нужно усвоить. Думаю, что в значительной степени, если говорить о каком-то разочаровании, то послание, если и разочаровало кого-то, то только «ястребов», – заявил Матвейчев.

Сергей Марков, политолог:

«Все инсайды – вранье. В принципе, ничего особо нового сказано не было – подтверждение той политики, которая была. Широкое обоснование того, что эта война, к сожалению, была неизбежной, широкое обоснование того, что наш враг – это воплощение зла, а правота и морально, и исторически на нашей стороне, четкая фиксация того, что это конфликт не с Украиной, а Запада с нами, фиксация того, что Украина является оккупированной – это я бы отметил. Впервые Путин так четко и ясно сказал, что это не просто внешнее управление, а Украина оккупирована западными странами. Четкий антитеррористический посыл всем остальным странам… Самое главное, что было – это ответ на вопрос, когда это закончится? Да не закончится это пока! Это надолго, это просто новая нормальность, нужно к этому приучиться, привыкнуть, что так теперь и будем жить. Назад возврата нет. По договору о стратегических наступательных вооружениях и приостановке его действия, – это прямого следствия сейчас не будет иметь. Есть возможность гонки ядерных вооружений, но она и так идет, потому что Запад не выполняет никакие договоры. Это напоминание всему миру о возможности ядерного конфликта. На самом деле, мы давно хотели снятия ограничений, связанные с оружием средней дальности и так далее».

Олег Царев, экс-спикер парламента Новороссии:

«Я не предсказывал каких-то неожиданностей в этом послании. Я понимаю, что из самого существенного – это выход из СНВ-3. Все остальное – это послание мало чем отличается от остальных посланий, которые были до сих пор. Я не ждал ничего другого. Мало того, у нас существует некоторая проблема – у нас настолько много всяких заявлений сделали за президента чиновники, депутаты, журналисты, блогеры, пресс-секретари, что общество устало от слов. Реагировать нужно не на слова, а на действия».