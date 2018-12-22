Почему Путин ждёт осени на Украине

22.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Россия отложила решение украинского вопроса до конца 2019 года. Это связано с выборами на Украине и формированием новых органов власти, заявил в эфире интернет-канала «Topinform» политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, сегодня вопрос Украины в российской повестке стоит далеко не на первом месте.

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«В России сегодня доминирует внутриполитическая повестка и внешнеполитическая повестка, но не украинский вопрос. Вопрос договора о ракетах средней и малой дальности, вопрос Сирии и Ближнего Востока, вопрос «Северного потока». Наверное, сегодня это ключевые вещи для российской политики.

Украинский вопрос остается важным, но он заморожен, и решения по нему заморожены до момента завершения избирательного цикла в Украине. Как минимум, наверное, до глубокой осени-зимы 2019-го года, когда пройдут парламентские выборы, и когда в Украине будет сформирована новая коалиция и новое правительство», – заявил Бортник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на прошедшем недавно Валдайском клубе Владимир Путин заявил, что Россия ожидает прихода нового руководства Украины, которое могло бы наладить испорченные отношения двух стран.