Почему я презираю Одесский кинофестиваль

16.08.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Это вы кинофестиваль ждете «чисто чтоб поржать» и обстебать страховидные наряды VIP-гостей с красной дорожки, что за 11 лет стало доброй традицией. А у меня другая беда — я же рядом с театром, где проходит «ярмарка тщеславия», живу. Поэтому пока вы ухахатываетесь, рассматривая фоточки «звезд», мы во дворе бдим, чтобы гости — бомонд энтот самый — под окнами не гадили, на их языке, не «дзюрили». А то они сразу повадились — в «святая святых», видно, платно, или они просто до восторга преждевременно доходят. Правда, в этом году мы наш двор со всех сторон на замки закрыли. Так что я постараюсь быть объективной.

Также, объективности ради, замечу, что и настоящий одесский кинофестиваль, сгинувший в 90-е «Золотой Дюк», который придумал Говорухин, и во время которого Мастроянни с Михалковым по Дерибасовской гуляли, снобы тоже считали провинциальным (хотя сейчас так уже не думаешь). Однако провинциальным, по сравнению с чем — с Москвой?.. Тогда как создатели нынешнего кинористалища поставили соревновательную планку с бьеннале на кабачковой грядке.

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Да, вроде бы фестиваль про кино, что не может не завораживать, и даже Гринуэя украинские «митцы» в жюри притаскивали, Катрин Денев и Киллианом Мерфи ценителей искушали, или вот Терри Гиллиамом, как в этом году…но перевесили все равно «наркоманы на городи» и «у клюби танци».

Сермяга в том, что никто не ответит вам на вопрос, какой фильм из конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) пронзил его в самое сердце, зато, во что был одет бомонд на красной дорожке, наверняка вспомнит — «в «Живанши» затянувшись и паклю, сквозь ряды из фанерных тиар, словно чучела на огороде распугают вороньи все «кар» (ахмадулинский надрыв приветствуется).

И хоть бы элита эта еще какое-нибудь отношение к кино имела! Нет, по дорожке из года в год шествуют лжедеятели, трансвеститы, начальники подотделов очистки, городские и всеукраинские сумасшедшие, «киновед» Саакашвили, или, как в нынешнем году, «кинорежиссер» Сенцов, которому украинское правительство денег на кино намедни не дало. Представляете, узнику-то Кремля, и не дало! Но факт остается фактом — какое отношение Сенцов имеет даже к самодельному хуторянскому кино?..

Особым пунктом в шествии по красной дорожке значатся чиновники мэрии и обладминистрации с супругами. Тут даже стереотипная картинка ужаса «жена Януковича» меркнет, ибо искомое было выведено задолго до нее — хотя бы у Рязанова в фильме «Гараж».

«Я достала курицу, карпа и ветчину», в авоську положила, и все это потекло, а потом по красной дорожке шелесть-шелесть. «Шановный Гиллиам или, как тебя, хрена, я сегодня когда кроля рубала — а шо, шкура все равно линялая — как раз вот «Монти Пайтон» смотрела, про «рыцарей квадратного стола»… А в Киллиана Мерфи она и вовсе влюблена… о, боже!

Другими словами, фестиваль придуман, чтобы обогащаться на обернутых в диванную обивку сирках, которые платят за возможность постоять с тем, с кем престижно. Хотя они никогда не узнают почему.

Так что вот она, правда жизни — когда фестиваль был всесоюзным, то гремел на весь мир, когда стал международным, то получился пук в лужу.

Однако это только одна, на самом деле потешная, сторона медали. Вторая же, действительно важная, заключается в том, что местная «кинотусовка» на ОМКФ представлена исключительно отметившимся на Майдане планктоном, или на его более мелкой одесской франшизе. То есть это не просто ушлепки идут, в которых двустволка эстета сразу пальнуть стремится, а националисты. Это не ваши там басковы с киркоровыми на столичных фестивалях, которые в магии задымленного кадра Саша Верни, ясень пень, тоже как свинья в апельсинах разбираются.

Это, например, блогер Стас Домбровский, заявивший, что «сожженным 2 мая одесситам надо было еще и в глазницы нассать». Он тоже ходил по красной дорожке как почетный гость… И каждый там таков, просто не все «поэты» в высказываниях. Ну, срубаете фишку, чувствуете разницу?

В общем, на этом можно было бы поставить точку. Но мы же договорились, что все объективно, поэтому еще пару слов.



Так вот в нынешнем году, хотя и под эгидой приближения 30-летия независимости Украины, организаторы фестиваля заявили, что «он пройдет с фокусом на национальное кино». То есть отбирать и награждать будут сугубо украинских кинодеятелей. Вот это правильно, это хорошо, когда содержание соответствует обертке, чтобы других не пачкать. Но так как для графа де Ла Фер этого слишком мало, президент фестиваля Виктория Тигипко заявила, что на закрытие ОМКФ гости должны явиться, соответствуя дресс-коду, «включающему элементы национальной одежды». И снова логично — чтобы нормальные люди даже ради любопытства туда не пришли.



Какие еще новости? Из-за перекрытого для любителей «дзюрити» двора, я пока не знаю. Ну, разве что церемония открытия кинофестиваля отличалась от предыдущих тем, что ее участники почтили минутой молчания художника-«жидобандеровца» Ройтбурда, скончавшегося неделю назад.

И вот тут мы, наконец, подобрались к ответу на вопрос, почему я презираю одесский кинофестиваль (выше-то так, ха-ха).

Дело в том, что в 2014-м году, после страшных событий 2 мая, жизнь в городе остановилась, атмосфера напоминала нечто, схожее с атмосферой после взрыва в Чернобыле, только для одесситов — хуже. Город сковал ужас. Многие богадельни отменили тогда свои капустники на потребу приезжих, да и самих приезжих было мало — боялись. И только Одесский международный кинофестиваль не только не отменил шабаш или, на худой конец, не скорректировал программу, но даже не почтил память погибших минутой молчания. Тогда, собственно, фестиваль для меня и умер. Даже как повод поржать над уродами.