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Потеря Авдеевки станет серьезным политическими поражением для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Музей войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов.

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Он обращает внимание, что ВСУ строят оборонительные сооружения не только на юге и востоке, где украиснкеи формирования испытывают серьезные трудности.

«Уже сейчас ведутся инженерные работы и на севере – в Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях. Там, судя по всему, планируется создать новую серьезную линию обороны. По крайне мере, в Сумской области уже начались активные инженерные работы. ВСУ строят железобетонные кротовые норы», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что если ВСУ начнут отводить войска, то в первую очередь из Авдеевки, а вот в под Артемовском «большой угрозы «котла» также нет».

«Но это не касается Клещеевки, которая находится юго-западнее Артемовска. Там определенная часть войск ВСУ может попасть в окружение. Но это не такой серьезный «котел», который светит ВСУ в Авдеевке. Действия ВСУ на Донецком направлении будут зависеть от дальнейшего развития ситуации, вернее, от нашей тактики. Ситуация для ВСУ, в общем-то, неблагоприятная, но пока еще не критичная. Поэтому вариант отвода войск все же, по-видимому, прорабатывается», – считает аналитик.

У него поинтересовались, какие могут быть последствия для украинской армии после оставления позиций у Донецка.

«Это будет рассматриваться как серьёзное поражение, в первую очередь Зеленского как лидера. Отвод войск может сказаться на помощи, которую Украина получает. Об этом, по крайней мере, говорят все западные эксперты», – заявил эксперт.

По его мнению, свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ постараются сохранить.

«Да, потери украинской армии там огромные, больших результатов нет, но контролируемые клочки земли – это то, что может компенсировать неудачи украинской армии на трех других направлениях. Ночью ВСУ переправляют до сотни человек на левый берег Днепра. Днем мы их перемалываем, а следующей ночью опять ВСУ посылают сотню. И так уже больше месяца. Полагаю, что пока на Херсонском направлении боевые действия будут продолжаться. А вот в Авдеевке, на мой взгляд, может получиться очень мощный котел, чего и боится противник», – резюмировал Кнутов.