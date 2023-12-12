Под Авдеевкой ВСУ грозит большой котел

Олег Кравцов.  
12.12.2023 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Потеря Авдеевки станет серьезным политическими поражением для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Музей войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов.

Потеря Авдеевки станет серьезным политическими поражением для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, передает...

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Он обращает внимание, что ВСУ строят оборонительные сооружения не только на юге и востоке, где украиснкеи формирования испытывают серьезные трудности.

«Уже сейчас ведутся инженерные работы и на севере – в Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской областях. Там, судя по всему, планируется создать новую серьезную линию обороны. По крайне мере, в Сумской области уже начались активные инженерные работы. ВСУ строят железобетонные кротовые норы», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что если ВСУ начнут отводить войска, то в первую очередь из Авдеевки, а вот в под Артемовском «большой угрозы «котла» также нет».

«Но это не касается Клещеевки, которая находится юго-западнее Артемовска. Там определенная часть войск ВСУ может попасть в окружение. Но это не такой серьезный «котел», который светит ВСУ в Авдеевке.

Действия ВСУ на Донецком направлении будут зависеть от дальнейшего развития ситуации, вернее, от нашей тактики. Ситуация для ВСУ, в общем-то, неблагоприятная, но пока еще не критичная. Поэтому вариант отвода войск все же, по-видимому, прорабатывается», – считает аналитик.

У него поинтересовались, какие могут быть последствия для украинской армии после оставления позиций у Донецка.

«Это будет рассматриваться как серьёзное поражение, в первую очередь Зеленского как лидера. Отвод войск может сказаться на помощи, которую Украина получает. Об этом, по крайней мере, говорят все западные эксперты», – заявил эксперт.

По его мнению, свое присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ постараются сохранить.

«Да, потери украинской армии там огромные, больших результатов нет, но контролируемые клочки земли – это то, что может компенсировать неудачи украинской армии на трех других направлениях.

Ночью ВСУ переправляют до сотни человек на левый берег Днепра. Днем мы их перемалываем, а следующей ночью опять ВСУ посылают сотню. И так уже больше месяца. Полагаю, что пока на Херсонском направлении боевые действия будут продолжаться. А вот в Авдеевке, на мой взгляд, может получиться очень мощный котел, чего и боится противник», – резюмировал Кнутов.

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