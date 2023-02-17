«Подготовим глав отделившихся регионов»: Фарион предложила план развала РФ

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Киев должен тщательно подойти к вопросу уничтожения России и начать всеми силами пестовать сепаратистов и нацистов в регионах РФ.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявила бывшая депутат Верховной рады, националистка и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо не просто надо сражаться до распада Московии. Мы должны этот распад Московии ежедневно, системно организовывать. Как этот распад должен происходить? В первую очередь – минимизация рисков распространения ядерного, биологического, химического оружия, и других средств массового поражения», – сказала Фарион.

Она подчеркнула, что Киев должен не просто поддерживать российских сепаратистов, но целенаправленно готовить глав для новых республик.

«Дальше – максимальный контакт и взаимодействие с новыми политическими территориальным образованиями. Речь идёт о Сибири, Урале, Ичкерии, Якутии и других так называемых федеральных субъектах, которые на самом деле субъектами не являются, а являются порабощёнными территориями и народами. Именно с ними необходимо выстраивать вертикаль отношений. Дальше очень важно организовать торговлю с этими субъектами. Не с диким московским центром, а именно с этими центробежными движениями. Кроме того, надо системно готовить руководителей тех территорий, которые обязательно должны отделяться», – добавила нацистка.

Она отметила, что для окончательного уничтожения России необходимо создать медиаресурсы для соответствующей пропаганды в регионах РФ.

«Надо делать то, что всегда делал враг на нашей территории – создавать отдельные медиаресурсы. Чтобы через них пропагандировать идею центробежных сил на территории Московии. Недостаточно просто денацифицировать Московию, как в своё время Германию. Недостаточно выработать у Московии этот грех перед украинцами. Надо методически уничтожать этого монстра через эти несколько вещей», – резюмировала Фарион.