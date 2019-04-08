Погиб предатель Донбасса и спонсор «Правого сектора»

08.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Под Киевом в автокатастрофе погиб генеральный директор агропромышленной фирмы Allseeds Владимир Слабовский, оказывавший помощь украинским боевикам – участникам карательной операции в Донбассе.

Об этом в своем блоге рассказал редактор украинского пропагандистского ресурса “Цензор.нет” Юрий Бутусов.

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“Огромную помощь Слабовский оказывал тем, кто воюет с поддержкой исключительно от волонтеров – добровольческим отрядам “Правого сектора” и Украинской добровольческой армии”, батальону “Донбасс”. Вместе с волонтерским фондом патриота-одессита Марка Гордиенко Слабовский наладил канал помощи 8-му батальону УДА “Аратта” – включая мини-трактор для оборудования передовых позиций”, – рассказал Бутусов.

Он уточняет, что Слабовский сам был родом из Донбасса, против которого воюют его подопечные.

“Он был патриотом Украины из Донецка. У него была собственность и бизнес на Донбассе. Но он все оставил в 2014-м, не колеблясь ни минуты. И даже прах своих родителей он вывез с оккупированной территории и перезахоронил под Киевом, чтобы его ничего не связывало с российскими агрессорами, – пишет редактор “Цензор.нет”. – Бойцам он всегда говорил: “Я не вернусь на родной Донбасс, пока оккупантов не изгонят, и я буду помогать нашей армии, пока Донбасс снова не станет украинским”.