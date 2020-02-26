«Пока толстый сохнет…» – грантоедка и журналист не сошлись в «развале России»

26.02.2020, Киев, Игорь Петров

Россия должна скорее развалиться, потому что ведет войну на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила Елена Шуляк, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», руководитель подразделения в НГО «Офис эффективного реагирования», который финансируют правительство Канады и Мировой банк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В моей стране идет война, Россия – это агрессор. И я лично желаю, чтобы она скорее распалась и развалилась. Потому что благодаря России, на территории моей страны погибло очень много людей. Для меня война в Украине – большое горе», – выпалила русофобка, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о будущем «развале России».

«Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем… Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами», – бредил ранее Алексей Данилов в интервью изданию «Лига».

Однако журналист Юрий Молчанов скептически относится к неминуемости развала России.

«Последнее время из уст чиновников уже прозвучало столько всякого, что никак не вяжется с ответственными словами госслужащих. Понятно, что в РФ огромное количество проблем, и во внешнеполитическом аспекте. Но, в данном случае, слова господина Данилова можно трактовать как «когда толстый похудеет, то худой…» Не хочется быть фаталистом», – иронически парировал оптимизм грантоедки Молчанов.