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17.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Поклонская хочет в Госдуму или в президенты Украины

Новости Украины

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская накануне на пресс-конференции в Москве была необычно оживлена и обнажена.

На экс-прокуроре Крыма был кружевной топ с низким декольте, а говорила политик в необычной для себя энергичной манере. Технической службе даже пришлось отодвигать от нее микрофон.

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«Я слишком громко говорю?» – осведомилась Поклонская.

«Вы говорите достаточно громко, чтобы вас услышали в Симферополе», – сказала ведущая, имея в виду, что к разговору по телемосту должны подключиться крымские журналисты.

Пока корреспондент долго задавал вопрос, Поклонская и подняла воротник пиджака, прикрыв декольте. Так, кутаясь, она и просидела до конца пресс-конференции.

Депутат не могла вспомнить город, где живет семья, по поводу которой она подала запрос, а также название молодежной акции «Мост дружбы», которую она сама инициирует.

«Мост мира, мост к миру… Вот мой помощник Рустем сидит. Напомни, как. Мост дружбы!», – говорила Поклонская.


Главной целью пресс-конференции было ее заявление о намерении вновь баллотироваться в Госдуму.

«Я готова идти дальше, я не собираюсь заканчивать свою политическую карьеру. С удовольствием буду принимать участие в выборах в следующий созыв Государственной думы. «Единая Россия», членом которой я являюсь, пока не сформировала списки кандидатов. Это создает некоторое недопонимание, неизвестность. На этом фоне есть много интриг. Но я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере, я иду дальше», – сказала Поклонская.

Еще месяц назад она заявляла, что хочет вернуться в Крым прокурором. Сегодня она утверждает, что к этому не готова, зато не прочь баллотироваться в президенты Украины.

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