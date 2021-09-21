Полежаев: Внутриполитический блок Смольного провалил ЕДГ-2021

21.09.2021 13:27 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Блок петербургской администрации, отвечающий за внутреннюю политику, полностью провалил выборы в ЗакС-2021. Исправить ситуацию они пытаются через манипуляции с избирательной документацией, но низкий уровень профессионализма стал причиной невыполнения задачи по обеспечению легитимности голосования и прогнозируемости результата.

Еще до окончательного подведения итогов выборов в Петербурге можно говорить, что задачи по обеспечению законности выборов и предсказуемости результата провалены. Курирующий внутреннюю политику блок Смольного оказался не способен провести трехдневное голосование на должном уровне, обеспечив предсказуемый для «Единой России» результат и создать иллюзию легитимности всего процесса.

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Промежуточные итоги показывают, что в парламент Петербурга прошло внушительное количество оппозиционных кандидатов, которые не только осложнят жизнь губернатора Александра Беглова, но и помешают интересам «Единой России», чего оба интересанта планировали избежать. Лишившись нескольких мандатов, влияние «ЕР» в Северной столице снизится, хотя для партии Петербург – второй по важности город.

Новый состав ЗакСа станет помехой в работе как для партии, так и для Беглова, особенно учитывая рост недовольства горожан и обострение проблем в городской политике. Смольный до последнего пытается не допустить этого, поэтому даже по завершении трехдневного голосования идет на манипуляции.

Политтехнолог Вадим Полежаев подчеркнул, что процесс все же вышел из-под контроля администрации.

«Провалены обе задачи: качество и прогнозируемость результата и легитимность», – отметил он.

Трехдневное голосование в Петербурге прошло с многочисленными нарушениями. Гашение бюллетеней, вбросы, потасовки, выносы сейфов в ночное время – лишь часть из них. Например, ТИК №26 незаконно отменила решение признать недействительными и пересчитать бюллетени из неизвестного сейф-пакета, а сотрудники ТИК №22 « гасили » неиспользованные бланки в попытке не допустить их пересчета и выявить фальсификации. Произошедшее находится под пристальным вниманием Москвы, которая поручила ГИКу Петербурга провести расследование и установить виновных.

Контроль выборов в 2021 году был поручен вице-губернатору Александру Бельскому. В задачи чиновника входило провести голосование на должном уровне, а в Законодательное собрание провести только «одобренных» кандидатов. Вопрос о легитимности выборов также стоит. ЦИК РФ подчеркнул, что имеются основания для отмены итогов голосования на 6-7 УИКах Петербурга, а еще на одном придется возбудить уголовное дело.

В Москве сейчас ждут оперативной реакции Горизбиркома Северной столицы на информацию о выносах сейфов членами избирательных комиссий, гашении бюллетеней, потасовках и визитах полиции. Профильные ведомства Петербурга пока сохраняют молчание. Глава ГИК Наталья Чечина никак не комментировала происходившего на выборах хаоса, а Беглов назвал голосование «корректным и открытым, а выборы – «прошедшими в рамках закона». Позиция властей Северной столицы только подтверждает подозрения о незаконности прошедшего голосования.