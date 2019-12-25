Политолог-евразиец оправдал чудачества Лукашенко на «Эхе Москвы»
Интервью Александра Лукашенко либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» носило предвыборный характер и не содержало новых тезисов.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил последовательный сторонник Евразийского союза, политолог Семен Уралов.
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«Все, что он произнес, он уже говорил многократно.
Если рассматривать по отдельности, то там могут найти тезисы и сторонники интеграции, и противники, и литвины, и коммунисты, кто угодно.
Я бы это интервью рассматривал как предвыборное. Александру Григорьевичу необходимо переизбраться, и он занимает позицию отца нации – батьки. Он хочет понравиться максимальному количеству целевых аудиторий в Белоруссии», – сказал Уралов.
По его мнению, белорусский президент выбрал для старта предвыборной гонки российскую радиостанцию, чтобы его заявления имели больший резонанс.
«Медиаполе Белоруссии специфично – оно находится в серьезной орбите России.
Поэтому любые месседжи из российских источников возвращаются в Белоруссию. Поэтому это эффективно с точки зрения технологии.
А учитывая, что признают белорусские выборы по традиции в России (европейцы добрый десяток лет их не признают), то там можно найти месседжи лояльности к российской аудитории: и элитам, и широким народным массам», – делает вывод Уралов.
Спасибо!
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