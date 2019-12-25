25.12.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, СНГ
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Политолог-евразиец оправдал чудачества Лукашенко на «Эхе Москвы»

Интервью Александра Лукашенко либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» носило предвыборный характер и не содержало новых тезисов.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил последовательный сторонник Евразийского союза, политолог Семен Уралов.

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«Все, что он произнес, он уже говорил многократно.

Если рассматривать по отдельности, то там могут найти тезисы и сторонники интеграции, и противники, и литвины, и коммунисты, кто угодно.

Я бы это интервью рассматривал как предвыборное. Александру Григорьевичу необходимо переизбраться, и он занимает позицию отца нации – батьки. Он хочет понравиться максимальному количеству целевых аудиторий в Белоруссии», – сказал Уралов.

По его мнению, белорусский президент выбрал для старта предвыборной гонки российскую радиостанцию, чтобы его заявления имели больший резонанс.

«Медиаполе Белоруссии специфично – оно находится в серьезной орбите России.

Поэтому любые месседжи из российских источников возвращаются в Белоруссию. Поэтому это эффективно с точки зрения технологии.

А учитывая, что признают белорусские выборы по традиции в России (европейцы добрый десяток лет их не признают), то там можно найти месседжи лояльности к российской аудитории: и элитам, и широким народным массам», – делает вывод Уралов.

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