Политолог-«порохобот» объявил Лукашенко «гибридным союзником Украины»

12.09.2021 00:08 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до последнего времени являлся «гибридным союзником» Украины.

Об этом в интервью «Еврорадио» заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Евгений Магда, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«До 2020 года был во много гибридным союзником Украины. Это факт сотрудничества в поставках горюче-смазочных материалов, которое продолжается и сегодня. Белорусский бензин на украинском рынке доминирует. Это факт военно-технического сотрудничества. Факт того, что Минск в двусторонних отношениях не выпячивал свой статус члена ОДКБ. Этого для Украины на тот момент было достаточно», – сказал Магда.

Он считает, что даже сейчас после введения Украиной санкций и закрытия неба для «Белавиа» Белоруссия не занимает антиукраинских позиций.

«Я не могу сказать, что в белорусских силовых структурах идет какая-то пропагандистская кампания против Украины – создается образ врага, как он создается в российской армии и российском обществе. И в украинском обществе тоже», – сказал Магда.

Он считает, что разрыва отношений Украины и Белоруссии добивается Россия.

«Россия же нас подталкивает к этому. Мы же понимаем, что это в российских интересах столкнуть Украину и Беларусь и максимально разрушить все, что нас связывает в экономике, может быть, в сфере военно-технического сотрудничества. Потому что России это не выгодно», – сказал Магда.

По его информации, между Минском и Киевом до сих пор поддерживаются отношения.

«Насколько мне известно, некоторое время назад, еще во время дела «вагнеровцев», общались между собой глава администрации Лукашенко господин Сергиенко и глава администрации Зеленского господин Ермак. Я подозреваю, что этот канал существует до сих пор. Я не знаю, насколько эффективно он работает, но его существование и функционирование в обход МИДа и в обход президента, как минимум ошибка с украинской стороны», – сказал Магда.