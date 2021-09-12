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12.09.2021 00:08 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Политолог-«порохобот» объявил Лукашенко «гибридным союзником Украины»

Новости УкраиныПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко до последнего времени являлся «гибридным союзником» Украины. Об этом в...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до последнего времени являлся «гибридным союзником» Украины.

Об этом в интервью «Еврорадио» заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Евгений Магда, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«До 2020 года был во много гибридным союзником Украины. Это факт сотрудничества в поставках горюче-смазочных материалов, которое продолжается и сегодня. Белорусский бензин на украинском рынке доминирует. Это факт военно-технического сотрудничества. Факт того, что Минск в двусторонних отношениях не выпячивал свой статус члена ОДКБ. Этого для Украины на тот момент было достаточно», – сказал Магда.

Он считает, что даже сейчас после введения Украиной санкций и закрытия неба для «Белавиа»  Белоруссия не занимает антиукраинских позиций.

«Я не могу сказать, что в белорусских силовых структурах идет какая-то пропагандистская кампания против Украины – создается образ врага, как он создается в российской армии и российском обществе. И в украинском обществе тоже», – сказал Магда.

Он считает, что разрыва отношений Украины и Белоруссии добивается Россия.

«Россия же нас подталкивает к этому. Мы же понимаем, что это в российских интересах столкнуть Украину и Беларусь и максимально разрушить все, что нас связывает в экономике, может быть, в сфере военно-технического  сотрудничества. Потому что России это не выгодно», – сказал Магда.

По его информации, между Минском и Киевом до сих пор поддерживаются отношения.

«Насколько мне известно, некоторое время назад, еще во время дела «вагнеровцев», общались между собой глава администрации Лукашенко  господин Сергиенко и глава администрации Зеленского господин Ермак. Я подозреваю, что этот канал существует до сих пор. Я не знаю, насколько эффективно он работает, но его существование и функционирование в обход МИДа и в обход президента, как минимум ошибка с украинской стороны», – сказал Магда.

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