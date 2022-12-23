Политолог призвал создать тыловой резерв для российской «дронницы»

23.12.2022  18:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Если вопрос поставок дронов в российскую армию постепенно решается, то всё ещё остро стоит проблема с наличием операторов, способных использовать беспилотники максимально эффективно.

Об этом в эфире радио «КП» заявил московский политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если вопрос поставок дронов в российскую армию постепенно решается, то всё ещё остро стоит...

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«Сейчас проблема не столько в дефиците дронов, сколько в дефиците обученных, подготовленных операторов, умеющих ими пользоваться с максимальной эффективностью», – сказал Чадаев.

Ведущий спросил, есть ли варианты решения такой проблемы в сжатые сроки.

«Это вопрос качества системы подготовки, разворачивания её. Для того, чтобы это произошло максимально быстро, сейчас надо, как ни странно, научить не только военных, тех кто на фронте, но и гражданских.

Обычных гражданских «дроноводов», которых даже не надо учить корректировать с дрона артиллерию, искать засады или сопровождать колоны, а просто учить летать для того, чтобы создать некоторый резерв, из которого потом можно брать инструкторов, инженеров-ремонтников, программистов», – отметил он.

«Такой тыловой бэкенд, тыловую систему обеспечения нашей «дронницы», термин был придуман в этом году, от конницы. Мы поняли, что, по сути, речь идёт о создании нового рода войск», – ответил политолог.

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