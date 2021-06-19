Политолог рассказал о «симбиозе КПРФ с шайкой Навального»

Власти не стоит бороться против технологии «умного голосования», которую продвигает команда блогера-уголовника Алексей Навального, потому она не сработает.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Алексей Мартынов, перелает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что «умное голосование» – это такой же симулякр, как и многое остальное, что производит шайка Навального. И, честно говоря, если бы не некоторый симбиоз, я думаю, не без финансовой составляющей, с московскими коммунистами, то в Москве (на выборах в гордуму в 2019 г. – ред.) никакого «умного голосования» и не сработало бы.

А в этот раз я думаю, что вряд ли у них получится, потому что это даже не технология, это такая в моменте работающая синергия. Ну, как-то она сработала, но я очень скептически отношусь к этому. Я не считаю, что нужно что-то там противопоставлять. Все, что сделано, оно достаточно», – сказал Мартынов.