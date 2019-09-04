Политологу не разобраться в происходящем хеппенинге – украинский эксперт о Зе-балагане

04.09.2019, Киев, Владимир Гладков

У Владимира Зеленского реально нет своей партии, так как нардепы «Слуги народа» не чувствуют себя частью единого целого.

В то же время, власть не имеющего никакой стратегии президента зиждется исключительно на высоком рейтинге.

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Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.TV» заявил политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что Зеленский ступил на путь Порошенко: партия официально существует, но при этом её реально нет. Эти депутаты от «Слуги народа» на самом деле ещё не чувствуют себя никакими партийцами, и никаких парторганизаций ещё нет. И это тоже большая проблема.

Всё пока держится на большом рейтинге президента, а это большой соблазн, опять-таки, к президентской республике, к личной власти. Идёт колоссальная концентрация власти вокруг человека, который ещё полгода назад не подозревал о президентской власти. Это один из парадоксов.

Второй парадокс Зеленского в том, что при огромной поддержке человек, которого поддерживают, не имеет реальной политической стратегии. Я уже не говорю про экономическую», – отметил он.

Также, по мнению Виктора Небоженко, на Украине происходит театрализация политики и размытие ответственности за принятые решения.

«Пока то, что мы видели в Верховной Раде – это хеппенинг. Есть главный герой – президент, есть галёрка, есть зрители, которые одновременно и участники сцены. Тут уже политология не поможет.

Пока то, что происходит – это театрализация политики – хеппенинг или инсталляция, где театральные моменты легко сочетаются с созданием размытой ответственности – никто ни за что не отвечает. Поэтому работать можно до трёх часов ночи. Лучше, конечно, было бы работать до пяти, но принять что-то жёсткое» – иронически добавил он.