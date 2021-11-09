Политузники Казахстана призвали Токаева уберечь страну от гражданской войны

Осужденный за свои взгляды казахстанский русофил Ермек Тайчибеков и другие политзаключенные национал-коррупционного режима Казахстана подписали обращение осужденного активиста Асхата Жексебаева к президенту Касым-Жомарту Токаеву.0

В этом обращение политические заключенные предлагают десять шагов по демократизации Казахстана.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Ермек Тайчибеков и еще восемь политических заключенных Казахстана присоединились к обращению к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, сформулированному общественником, создателем движения «Коше» Асхатом Жексебаевым, получившим срок «за участие в запрещенной организации».

По словам самого автора обращения, он пришел к мысли написать обращение «трезво оценивая сложившуюся неудовлетворительную, контрпродуктивную систему управления страной, ее нежизнеспособность в нынешних реалиях жизни».

Автор текста предлагает десять шагов по выведению государства из политического кризиса и ее последующей демократизации. В частности, обнулить все коррупционные и прочие грязные дела государственных чиновников, после чего, начав все с чистого листа, обеспечить путем честных выборов переход к парламентской форме правления.

«Данные последовательные шаги и решения позволят нам мирно, без конфликтов, противостояния, митингов, забастовок перейти к реальной парламентской форме правления. Это приведет к консолидации, объединению всех умов нашей страны, позволит полностью использовать потенциал нашего талантливого народа по- новой запустить механизм экономики нашей страны. Все добытые незаконным путем денежные средства получат возможность вливаться в экономику нашей страны в виде открытия новых фабрик, заводов, производств и т.д.», – отмечается в обращении.

«Я убежден, только такие шаги позволят нам – казахстанцам, не повторить ошибок прошлого, таких как революция 1917 года и гражданская война, произошедшая позже, позволит избежать кровопролития, забастовок, беспорядков, противостояния, которые неизбежны, если всё останется по-прежнему», – убежден Жексебаев.