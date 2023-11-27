Полковник СБУ: Россия под Авдеевкой никуда не спешит, наши резервы растягиваются

Вопреки утверждениям киевских телеканалов, у российской армии нет никаких задач взять Авдеевку к определенной дате. Русские пытаются продавить оборону ВСУ в нескольких точках, растягивая резервы обороняющихся.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, перед ВС РФ просто стоит задача выполнить, а временные рамки неважны.

«Ситуация развивается так, что по нашей информационной сфере преимущество имеет: «Ты должен выполнить задачу до 1 января». Это все – коммунистические требования. А, вижу, они – нет.

У них поставлена задача выполнить. Или взять под огневой контроль логистику авдеевского гарнизона, или завести, взять в котел. А когда оно будет сделано – это не имеет значения.

Они это делают постепенно. На севере не получилось у них на Степовое, тем самым растягивая нашу оборону. Они растягивают, у нас теперь приходится резервы туда кидать, потому что, если мы туда резервы не кинем, они пойдут дальше. Поэтому они растягивают, они не спешат никуда», – признал Стариков.