Полковник Сивков: Сохранение ВСУ и гарантии безопасности НАТО для Украины – это поражение России
Сотни тысяч ветеранов СВО, проливавших кровь на фронте, не поймут, если Кремль согласится на уступки бандеровской Украине в ходе переговоров.
Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если руководство нашей страны, не дай Бог, пойдет на заключение мира в условиях, когда Украина будет иметь возможность развернуть вооруженные силы вообще, потому что мы говорили о демилитаризации Украины, о запрете на то, чтобы иметь вообще вооруженные силы на территории Украины… Если мы пойдем на мир, который будет предполагать возможность Украины заключать двусторонние договоры со странами НАТО о взаимопомощи, в том числе, размещение на основе двусторонних договоров, не вступая в НАТО, на территории Украины баз стран НАТО, то это будет военно-политическое поражение России.
И в этом случае развитие будет несколько другим. Скорее всего, в результате этого в России произойдут серьезные социально-политические потрясения, следствием которых может быть падение действующей в России власти и дальше – либо распад страны, либо очень серьезные социально-политические потрясения с изменением политического строя, с изменением всей действующей элиты. То есть, будут очень серьезные, кровавые последствия», – заявил Сивков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: