Половина немцев поддерживает курс Путина – МИД Украины

Половина населения Германии не поддерживает Украину, а между крайне левыми и крайне правыми создался пророссийский консенсус.

Об этом в интервью интернет-каналу «Исландия» заявил бывший посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня крайне правые и крайне левые объединяются. Сегодня очередные призывы в Германии на демонстрацию 27 февраля за то, чтобы прекратить предоставлять Украине оружие и начать переговоры. То есть полный абсурд… Половина избирателей фактически голосуют за курс, который поддерживает Путина сегодня», – заявил Мельник.

Примерно такая же ситуация, по его словам, и в самой большой фракции в немецком парламенте.

«В партии и фракции партии [СДПГ] в Бундестаге – это наибольшая фракция сейчас, где-то 240 с гаком депутатов, я очень многих знаю лично, я бы сказал так: 50 на 50, то есть половина членов фракции и, что самое плохое для нас, это глава этой фракции, такой себе господин Мютцених, он является наибольшим тормозом для того, чтобы окончательно переломать этот мировоззренческий слом», – сказал дипломат.

«И потому выходит так, что господин Шольц, как канцлер, действует, опираясь на поддержку своей партии, в Бундестаге у него поддержка, я хочу верить, что больше склоняется в нашу сторону, но я все равно сказал бы, что половина депутатов до сих пор исходят из того, что будет дальше. «Россия же никуда не денется после войны, она будет, с Путиным или без Путина нам нужно будет все равно возвращаться к какому-то диалогу», и об этом они не стесняются говорить.

Господин Мютцених, который возглавляет наибольшую фракцию в Бундестаге, почти каждый день давая интервью, рассказывает, что нет, надо смотреть в будущее, надо быть реалистами, надо понимать, как с этой Россией потом восстанавливать отношения. И это один из главных факторов, которые сдерживают».