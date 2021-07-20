«Половина Украины мечтает»: пособников киевского режима ждут суды Линча – эксперт

20.07.2021, Моква, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия может легко и быстро оборвать существование украинского государства, и никакое НАТО Киеву не поможет.

Об этом в эфире российского агентства «Sputnik» заявил политолог Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не удалось победить Россию Гитлеру, то тем более не удастся ни Зеленскому, ни Порошенко даже близко рассчитывать на победу. В принципе, решить украинский вопрос можно было давным-давно и сейчас. Потому что достаточно нескольких дней для того, чтобы это государство перестало существовать – именно государство, а не народ. У нас достаточно для этого возможностей. И никакое НАТО за них не заступится, это смешно. НАТО не заступится, даже если мы Польшу захватим с Прибалтикой. И они наплюют на собственные документы. Никто атомную войну не начнёт, и Америка не захочет, чтобы бомбили Нью-Йорк из-за какой-то Польши. В гробу они её видали», – сказал он.

По словам Олега Матвейчева, Россия до сих пор не уничтожила украинское государство, во-первых, из-за нежелания убивать близких по крови русских людей, пускай и одурманенных нацистской пропагандой. И, во-вторых, РФ не собирается брать на себя ответственность за разрушенную украинскую экономику.

«Первое, что нам эти украинцы скажут – вы нас захватили, а теперь давайте, кормите нас. Нет, вы сами разрушили свою страну – сами покайтесь, и сами её восстанавливайте. Прогоните фашистское руководство, хунту, налаживайте отношения с Россией, и постепенно сами выбирайтесь из этого кризиса. Но никак не за счёт нас», – отметил он. «Но если они создадут нам угрозу – нападут на ЛДНР или на Крым, или начнут размещение каких-то гиперзвуковых или баллистических ракет на своей территории, или сделают что-то ещё неприемлемое для нас, то вопрос о ликвидации этого государства будет решён в очень короткое время. И после этого будет процесс денацификации. Половина Украины уже ждёт и мечтает, чтобы пришли русские танки, и уже заготовили верёвки, чтобы вешать нынешних пособников режима. И, конечно, будут народные суды, кого-то и судами Линча будут казнить. А потом, в более официальном режиме – ни в культуру, ни в образование, ни в правоохранительные органы, ни в политику, те люди, которые сотрудничали с нынешним режимом, минимум на пару поколений никогда не войдут», – добавил Матвейчев.

Он уверен, что полная денацификация Украины большой проблемой не станет – при правильном подходе этот процесс займёт десяток лет.