Польский инцидент вносит разброд и шатание в натовскую коалицию

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Новости Украины

Вся история с инцидентом, когда украинские ракеты упали на территорию Польши и убили двух мирных граждан, демонстрирует кризис и нерешительность НАТО.

Об этом в своём видеоблоге заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что Йенс Столтенберг настаивает [на обратном], система ПВО стран НАТО, Польши фактически не сработала, если эти ракеты смогли долететь до польской территории, система в этот раз показала свою неадекватность. Так вот Йен Столтенберг с этим тезисом не согласен, и он его оспаривал, что как раз-таки свидетельствует о том, что эта версия относительно несрабатывания систем ПВО альянса является на данный момент ведущей. Первое последствие нынешней ситуации – нерешительность НАТО. Самое слабое звено в альянсе, в западном сообществе – Венгрия, уже отметилась откровенно скандальным заявлением. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гулиш сегодня заявил о том, что падение ракеты на территории Польши должно немедленно привести к переговорам и немедленному перемирию между Украиной и Россией», – сказал эксперт.

«И здесь в очередной раз спикер венгерского правительства не был бы сам собой, если бы он не попытался уколоть руководство Украины. Гулиш раскритиковал действия и заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сразу заявил о том, что ракета является российского производства. «Ракетный удар по Польше даёт понять насколько важно как можно скорей прекратить огонь и начать мирные переговоры», заявил глава администрации Виктора Орбана», – заявил Березовец.