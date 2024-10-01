«Поможем снарядами!» – новый генсек лжёт украинцам о членстве в НАТО не хуже Столтенберга

Константин Серпилин.  
01.10.2024 16:57
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


«Возможное и вероятное» вступление Украины в Североатлантический альянс может случиться через полгода, а может, через два, но в любом случае, сначала нужно закончить войну, что зависит от Киева и украинского народа.

Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Возможное и вероятное» вступление Украины в Североатлантический альянс может случиться через полгода, а может,...

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На вопрос украинской журналистки, «каким будет его подход к членству Украины в НАТО», Рютте впал в словоблудие в лучших традициях своего предшественника Йенса Столтенберга.

«Мне кажется, на саммите в Вашингтоне мы сделали важный шаг, касательно выводов саммита, я очень им рад. Конечно, сейчас мы должны сосредоточиться на войне, на том, чтобы помогать Украине. И в этом заключается парадокс, что чем больше мы помогаем Украине сейчас, тем быстрее закончится эта война. Путин должен понять, что мы не сдадимся, мы не опустим руки, мы хотим, чтобы Украина победила.

В конце концов, от Украины зависит, когда они будут готовы обговаривать мир, когда будут готовы начать переговоры. Это в будущем. И конечно, нам нужно следить за развитием событий в следующие полгода, года, двух лет также в контексте возможного и вероятного членства Украины в НАТО. Но сейчас на этом этапе очень тяжело предвидеть, каким образом ситуация будет развиваться», – вещал новый генсек.

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