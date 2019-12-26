Помпео едет к Лукашенко отрывать Белоруссию от России

26.12.2019, Москва, Елена Острякова

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео посетит с официальным визитом Белоруссию и Украину 4 января.

Об этом сообщило издание Foreign Policy, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это будет первый визит Госсекретаря США в истории независимой Беларуси, но не первый визит высокого уровня за последние полгода. Напомним, в августе в Минск прилетал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск», – говорится в статье.

Издание называет Белоруссию «последней диктатурой Европы», которую «пытается подчинить» Владимир Путин.

«Поскольку связи между Западом и Россией скатываются в худшую точку после окончания холодной войны, администрация Трампа налаживает более тесные связи с одной из последних стран, полностью находящихся в орбите Москвы», – пишет Foreign Policy.

Журналист националистического издания «Наша Нива» Артем Горбацевич уточняет в своем телеграм-канале, что перед Украиной Помпео посетит Белоруссию. Также ходят слухи, что сразу после Нового года в Минск прибудет и новый посол США.

В августе советник президента США Джон Болтон встретился сначала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, а затем в Варшаве с секретарями советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши. В украинских СМИ заговорили о создании «новой Речи Посполитой» в противовес России. Сразу после этого визита президент США Дональд Трамп объявил об отставке Болтона.

При этом в сентябре было объявлено о восстановлении диппредставительства между США и Белоруссией на уровне послов. Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Белоруссии Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле этого года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске. Как заявила представительница Freedom House Софья Орлоски, расширение штата американского посольства в Минске позволит увеличить финансовую помощь неправительственным организациям, работающим против белорусских властей и идеи интеграции с Россией.