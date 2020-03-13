Помпео и Минск демонстративно созвонились по поставкам нефти

13.03.2020, Москва, Елена Острякова

Госсекретарь США Майк Помпео позвонил сегодня министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.

Об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Секретарь подтвердил готовность американских компаний начать немедленную продажу нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам», – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможности расширения двусторонних деловых связей, в том числе визит «высокопоставленной торговой делегации США», которая посетит Минск в конце этого года.

Напомним, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на этой неделе провел переговоры в Москве, изложив новые предложения по взаимодействию в энергетической сфере в связи с падением цен на нефть. Российская сторона должна дать свой ответ на днях.

С начала года белорусские НПЗ загружены только частично из-за отсутствия договоренности с российскими поставщиками.

В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности некоего поставщика продать 6 млн тонн нефти.

В понедельник стало понятно, что речь шла о Саудовской Аравии, однако о заключении сделки пока не сообщается.