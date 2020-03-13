Помпео и Минск демонстративно созвонились по поставкам нефти
Госсекретарь США Майк Помпео позвонил сегодня министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
Об этом сообщает официальный сайт Госдепартамента США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Секретарь подтвердил готовность американских компаний начать немедленную продажу нефти в Беларусь по конкурентным рыночным ценам», – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили возможности расширения двусторонних деловых связей, в том числе визит «высокопоставленной торговой делегации США», которая посетит Минск в конце этого года.
Напомним, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на этой неделе провел переговоры в Москве, изложив новые предложения по взаимодействию в энергетической сфере в связи с падением цен на нефть. Российская сторона должна дать свой ответ на днях.
С начала года белорусские НПЗ загружены только частично из-за отсутствия договоренности с российскими поставщиками.
В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности некоего поставщика продать 6 млн тонн нефти.
В понедельник стало понятно, что речь шла о Саудовской Аравии, однако о заключении сделки пока не сообщается.
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